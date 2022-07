Dólar blue hoy: se derrumbó casi 20 pesos y cerró a $ 319

La cotización ilegal se alejó del su récord histórico en el inicio de la semana. El Banco Central terminó su actividad con compras por unos U$S 55 millones.

En una jornada marcada por un pronunciado cambio de tendencia, el dólar blue se desplomó 18 pesos y cerró a $ 319. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestina descendió al 140% en promedio, luego de haber registrado un pico histórico la semana pasada.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 407,326 millones, en futuros MAE U$S 434,975 millones y en el Rofex U$S 995 millones. En el inicio de la última semana de julio, el Banco Central terminó su actividad con compras por unos U$S 55 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 129,08 para la compra y a $ 137,24 para la venta, con una suba de 47 centavos en relación con el cierre del viernes. La misma dinámica siguió el dólar blue, que cerró a $ 225,23.

Asimismo, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación perdió 1,7% hasta $ 320,89 por unidad, y el dólar MEP disminuyó 0,8% a $ 312,77.

Por qué bajo el dólar blue

La reducción del tipo de cambio ilegal se debió a una corrección natural después de la sobrerreacción del cierre de la semana pasada "donde no solo hay que contar la escalada general, si no también el desacople entre los financieros y el blue del viernes", apuntó una fuente del mercado . Hoy la brecha entre el MEP y el oficial es la más elevada desde la última hiperinflación, "con lo cual es natural que en cierto punto revierta".

"Ahora los dólares van a encontrar una nueva posición de equilibrio en los próximos días. El problema empieza realmente ahora en relación a los canales de conexión con las variables de la economía real. Primero de todo, cómo se procesa en materia de precios", señalaron a El Destape.

El jueves, el Gobierno anunció que los turistas extranjeros podrán vender en entidades financieras autorizadas hasta U$S 5.000 al tipo de cambio MEP, como incentivo para que liquiden sus divisas en el sistema oficial. En este marco, la ministra de Economía, Silvina Batakis, se encuentra en Estados Unidos para reunirse con el FMI, el Tesoro norteamericano, el Banco Mundial e inversores, para llevar una señal de calma a los mercados.

Mercados financieros

El índice S&P Merval escaló 2,66% y se ubicó en 117.010,22 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 6,9%. Los papeles de Cresud y Aluar anotaron alzas de 4,97% y 4,30%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaron mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 6,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaron con bajas de hasta 1,1%, mientras que los títulos en pesos tuvieron alzas de hasta 0,7%. Así, el riesgo país perdió 1% hasta los 2.971 puntos básicos.