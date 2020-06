INDEC: La desocupación en el primer trimestre del año superó el 10%

La desocupación en el primer trimestre del año alcanzó al 10,4 por ciento de la población económicamente activa, informó este martes el Indec. Equivale a 1,4 millones de desempleados en los 31 principales aglomerados del país que releva el ente estadístico. El porcentaje creció 1,5 puntos porcentuales respecto del último trimestre de 2019 y 0,3 puntos respecto de igual período del año pasado (10,1 por ciento). Los más afectados son los jóvenes y, en particular, las mujeres.

La medición incluye los primeros días de marzo en que el parate del aislamiento que obligó a imponer la pandemia afectó de manera contundente el nivel de actividad. El próximo dato será el segundo trimestre, que contendrá el período más duro de la cuarentena a nivel nacional. La cifra de desocupados del primer trimestre se mantuvo apenas por debajo del 10,6 por ciento del segundo trimestre pasado, el pico de desempleo que alcanzó el macrimo en sus cuatro años de gestión. La desocupación se ubicaba en 5,9 por ciento en el tercer trimestre de 2015.

La tasa de actividad para el primer trimestre de 2020 fue de 47,1 por ciento y el nivel de empleo, en 42,2 por ciento. La reducción en la tasa de empleo se verificó con mayor incidencia en mujeres jóvenes (14 a 29 años) y en varones de entre 30 y 64 años. Los mayores porcentajes de desempleo son entonces en jóvenes entre 14 y 29 años. Para el caso de los hombres el desempleo en ese rango etario se ubica en el 18,5 por ciento, mientras que en las mujeres se dispara al 23,9 por ciento.

También entre quienes registran niveles educativos altos y entre los que se ocupan en el sector privado. Las ramas de actividad en las que se observa mayor reducción de la tasa son Construcción, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Enseñanza y Servicios sociales y de salud.

"La tasa de desocupación se incrementó principalmente entre quienes tenían una ocupación anterior y, en términos de tiempo de búsqueda, crecieron especialmente quienes llevan de tres a seis meses buscando empleo!", precisó el organismo que dirige Marcos Lavagna.

El Indec relevó en los 31 principales conglomerados del país un población económicamente activa de 13,4 millones de personas. De este total el 65,1 por ciento son ocupados no demandantes (8,8 millones), 10,4 por ciento fueron desocupados abiertos (1,4 millones de personas), 17,9 por ciento ocupados demandantes de otro empleo (2,4 millones) y 6,6 por ciento ocupados no demandantes disponibles (con 886 mil). Al sumar todos los grupos de la población económicamente activa que generan presión sobre el mercado de trabajo (desocupados abiertos, sumaros a los ocupados demandantes y los no demandantes disponibles) el porcentaje pasó de 33,9 a 34,9 por ciento (hasta sumar 4,6 millones de personas).

Este ascenso está motorizado, principalmente, por el crecimiento de los ocupados demandantes de empleo, que pasan de un 17,5 por ciento en el primer trimestre de 2019 a un 17,9 por ciento en el primer trimestre de este año (53.757 personas que se incorporaron a demandar empleo), según el Indec.

Finalmente, teniendo en cuenta la rama de actividad de la última ocupación, se observa que se incrementan por encima del resto de las ramas de actividad los desocupados provenientes de la construcción (1,9 puntos porcentuales). Por el contrario, disminuyen, entre los desocupados con ocupación anterior, quienes tuvieron su última ocupación en las ramas de comercio (1,9 puntos) y servicio doméstico (1,4 puntos).