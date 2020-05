La empresa Silos Areneros Buenos Aires adeuda a 200 trabajadores el sueldo de abril y gran parte del ingreso de marzo. La firma, que fue elogiada por el entonces presidente Mauricio Macri hace un año, posee barcos propios y llegó a concentrar el 25 por ciento de la comercialización de arena en la Argentina. El Ministerio de Trabajo media para que se paguen sueldos y el Sindicato de Conductores Navales alerta que buscan un lock out patronal.

"Esto es atípico, porque las empresas siempre quieren trabajar sin pagar a los empleados, pero pocas veces quieren frenar la producción así. Silos mantiene los barcos amarrados", afirmó a El Destape Armando Alessi, Secretario General del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina.

Hasta el comienzo de la cuarentena obligatoria, Silos tenía transportando cinco barcos. El 19 de marzo, luego de que se anunciara el aislamiento, la firma amarró las naves. Pese a que días más tarde decretaron la actividad arenera como esencial, la firma siguió sin utilizar los barcos. "La demanda de arena bajó, pero no es nula, entonces no se entiende por qué no ponen a trabajar algún barco", explica Alessi.

La empresa Silos Areneros fue creada hace 65 años y se dedica a la extracción de áridos por succión. Cuenta con un capital de diez barcos, silos en la dársena sur de La Boca, Grúas, elevadores y hasta básculas de pesajes de camiones. De acuerdo a cifras dadas a este medio por referentes del sector llegó a concentrar el 25 por ciento de toda la comercialización de arena de la Argentina.

"Este era un barco que usábamos para importar petróleo y hoy se a convertido en un barco que lleva arena que seguramente irá a Vaca Muerta que genera energía y a obras de todo tipo", afirmó Macri y acto seguido felicitó a los dueños de Silos Areneros Buenos Aires: "La familia Santoro a quien conocemos de hace años y siempre han estado invirtiendo en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en el barrio de la Boca donde compartimos una pasión con Lito y toda su familia".

Macri hizo el acto en agosto de 2019 para anunciar la botadura del barco Santiago en Tandanor que era propiedad de Shell y que fue comprado por la familia Santoro. Meses más tarde, en enero, la empresa comenzó a pagar sueldos en cuotas.

"Los trabajadores están desesperados. La empresa está atrasada con las obras sociales, atrasada con los aportes previsionales. Desde el 3 de abril, el sector está habilitado para trabajar, pero ellos no sacan los barcos", afirma a El Destape Fernando Duarte, quien hace 15 años se desempeña como jefe de máquinas en la empresa. es miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Conductores Navales y responsable de prensa del gremio.

Duarte cuenta que las familias se están endeudando con los bancos por las tarjetas de créditos y les van a cobrar altos intereses. "Tengo un compañero que comentó que va a tener que vender el auto", contó.

El sindicato mantiene reuniones en el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto y lograr que la empresa pague. Desde la firma alegaron que la demora en el pago se debe a los problemas de acreeditación de un crédito bancario.