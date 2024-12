Impacto en el folklore por el anuncio del Chaqueño Palavecino: "Morir cantando".

El Chaqueño Palavecino sorprendió a su comunidad de fanáticos al publicar un video reencontrándose con un amigo, que a su vez es un artista emblemático del folklore. "La música vive y nos trasciende", reflexionó el Chaqueño emocionando a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, El Chaqueño publicó un video en el que se lo ve junto a un hombre y reveló su identidad: "Ayer tuve el honor de reencontrarme en Tarija, Bolivia, con un grande de nuestra música: Hugo Monzón, el creador de la cueca Morir Cantando, una obra que me ha acompañado a lo largo de mi carrera y se convirtió en un emblema en mi repertorio".

"Conversamos sobre los caminos que la música traza, sobre nuestras raíces y sobre cómo una canción puede unir corazones más allá de las fronteras. La música vive y nos trasciende, ¡y este momento es una prueba de ello! Gracias, Hugo, por esta joya que sigue emocionando a tantas almas. Les dejo este pedacito de nuestra charla y algo de la canción que tanto queremos", sumó el folklorista en un epígrafe del video donde se lo ve charlando con Monzón.

"Este momento fue aún más especial porque me acompañó Miguelito, un fiel seguidor que conocí allí en Tarija. A pesar de sus dificultades motrices, su energía y pasión por la música son un ejemplo de lucha y amor por la vida. ¡Viva la música que nos hermana!", cerró el Chaqueño Palavecino.

Lágrimas en el folklore por lo que le pasó al Chaqueño Palavecino a los 12 años

El Chaqueño Palavecino es sin dudas un símbolo del folklore en Argentina y durante el 2024, celebró 40 años en el mundo de la música. Es por eso que cada noticia en torno a su vida personal y artística genera muchas reacciones entre sus fanáticos, como la confesión que realizó en los últimos días que se remonta a cuando tenía tan solo 12 años.

Durante este 2024, El Chaqueño Palavecino recorrió muchos puntos de la Argentina en el marco de su gira para festejar 40 años en el folklore, además de lanzar su reciente disco Quién me quita lo cantado. Hace pocos días, el cantante de 64 años estuvo en el programa "Nocheros en la Mesa" que tiene la banda Los Nocheros y se publica en su canal de YouTube.

Allí comenzaron a exponer distintas anécdotas de su infancia y Rubén Ehizaguirre expuso que volvería a la vereda de su casa que era de calle de tierra. "Y al frente estaba la canchita de fútbol. Ahí hacíamos la fogata para San Juan", precisó el cantante de Los Nocheros. En ese momento, El Chaqueño Palavecino tomó la palabra para revelar una historia desconocida.

"Yo me trasladaría cuando llego a Tartagal, me dejan a la orilla de la ruta y no sabía para dónde encarar", introdujo. "Llegando al pueblo, al desconocimiento total. A los 12 años yo conocí el asfalto. No había chicos en el paraje donde yo nací. Y con mi hermano éramos los primeros que vivíamos prestado con el tío. No teníamos juguetes, el camioncito era una lata de sardinas. Otra realidad total", expresó El Chaqueño sobre su historia personal de cuando era niño mientras lo escuchaban atentamente.