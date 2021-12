Comerciantes proponen que baje el precio del pan en la Ciudad de Buenos Aires

Después de la reunión con Roberto Feletti para congelar el precio, el presidente del Centro de Panaderos 27 de Abril de Avellaneda propuso bajar su valor en CABA.

Luego de que representantes de empresarios panaderos de varios partidos bonaerenses le propusieran al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no aumentar el precio de sus productos de aquí hasta el 1° de enero de 2022, el presidente del Centro de Panaderos 27 de Abril de Avellaneda, Gastón Mora, se refirió a esta reunión y marcó la necesidad de retrotraer el valor del pan en Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente sectorial destacó que "hoy en la periferia está 140 pesos el kilo y en el centro 180", en cambio "en Capital hay panaderías que tienen el kilo de pan a 250 pesos". En ese marco, puntualizó: "Hay panaderías de Capital que ponen el kilo de pan a 250 pesos y queremos retrotraer eso, es inviable".

El dirigente se refirió a la reunión que mantuvieron con Roberto Feletti y se esperanzó con que "hasta el 1 de enero se va a mantener el precio del pan para que la gente esté tranquila". "Sabemos que la gente no puede pagar más el pan y si aumenta el pan baja la producción y genera crisis en el sector", marcó.

"Lo que plantea Roberto Feletti es desdoblar los precios, que el mercado internacional tenga un precio del trigo y en hacia adentro otro", contó Mora.

Asimismo, afirmó que "los costos del pan están dolarizados". “Aumentó la harina, la grasa y el cebo, el packaging, la margarina. Todo aumentó y hace que el pan termine valiendo lo que vale", sostuvo sobre las causas de los aumentos del pan.

Sin embargo, el dirigente del sector dijo que "estamos dispuestos a un acuerdo para que no aumente el pan". También indicó que "la idea es que los productores de trigo también pongan su granito de arena", para mantener los precios estables: "Los productores de trigo no exportan pero se sientan arriba del trigo y no lo venden en el mercado interno".

Durante el último martes, después de la reunión con Feletti, el presidente del Centro de Panaderos 27 de Abril de Avellaneda había admitido: "Entendemos la situación social y económica del país, entendemos que todavía hay muchos sectores que no se han reactivado, muchas personas que no han logrado recomponer el poder adquisitivo o incluso no han logrado encontrar un trabajo porque lo han perdido en la pandemia, así que no podemos estar ajenos a esa situación".

También dijo que están próximos a un acuerdo "para que también haya un pan dulce accesible, un pan dulce social, que pueda llegar a la mesa de todos los argentinos", y consideró que un "desdoblamiento de precios respecto del mercado internacional a lo que es el mercado interno" es algo que "puede favorecer bastante a la industria, porque ya se fijarían otros precios".