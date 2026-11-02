Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la primera semana de noviembre 2026

El dólar más barato para comprar este lunes 2 de noviembre, es el dólar Banco Nación que se ubica a $1.560, mientras que el dólar oficial opera apenas por encima, en $1.565. En tanto, el dólar blue opera en $1.565 y el dólar MEP a $1.567. En octubre, el dólar subió 1,3% por debajo de la inflación que se espera para octubre, más cerca del 2%.

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De acuerdo al Balance Cambiario del Banco Central, la compra de dólares para ahorro se mantuvo estable en septiembre, cerca de los u$s3.000 millones. El informe, señaló que la compra neta de "billetes y divisas sin fines específicos" por parte de "personas humanas" alcanzó los u$s2.896 millones en el noveno mes del año. La cifra fue apenas inferior a la de agosto (u$s2.933 millones), pero se ubicó un poco por encima del promedio de 2026 (u$s2.735 millones).

Cómo comprar el dólar más barato en Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en Banco Nación y cumplan con las condiciones para operar pueden adquirir moneda estadounidense a través de los canales digitales de la entidad.

Cómo comprar el dólar más barato este lunes

El procedimiento puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a la opción de compra y venta de moneda extranjera, seleccionar la cuenta en pesos desde la que se realizará la operación e indicar el monto. Al confirmar la compra, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

La operación se realiza al tipo de cambio vigente en Banco Nación en el momento de la confirmación, por lo que la cotización puede variar durante la jornada.

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