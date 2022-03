Reunión de la Comisión Nacional de Valores con empresarios del Chaco

La Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunió hoy con empresarios chaqueños para promover el mercado de capitales local que sustente la economía regional.

La comitiva de la CNV encabezada por el director Matías Isasa, mantuvo en la localidad chaqueña de Resistencia, encuentros con autoridades bancarias, la Bolsa de Comercio provincial y representantes del empresariado local, con el objetivo de promover el desarrollo del mercado de capitales con miras apalancar la economía real.

Además, estuvieron presentes el gerente coordinador General, Rodolfo Iribarren; el subgerente de PyMES, Matías Piñeyro, y Sebastián Fernández por la CNV, junto al director Ejecutivo del Mercado Argentino de Valores (MAV), Fernando Luciani.

Por la mañana tuvo lugar un encuentro bilateral en la Bolsa de Comercio de Chaco (BCCH) sobre la figura de Entidades Regionales Representativas (ERR), creada en 2021 para que las bolsas de todo el país recuperen el rol prominente en el ámbito bursátil, y sobre los nuevos productos de inversión colectiva, así como el Programa de Impulso a la Apertura de Capital (PIAC), informaron desde la CNV.

Por la tarde, las autoridades de la CNV se reunieron con el empresariado PyME, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Chaco. Isasa habló sobre los productos de inversión colectiva para el desarrollo de la economía real, y Piñeyro sobre los instrumentos de financiamiento para las PyME a mediano y largo plazo (ON PyME y ON PyME Garantizada).

Por su parte, Luciani se refirió a los productos de financiamiento para las PyMEs a corto plazo (cheques de pago diferido y pagarés) y el gerente General de la BCCH, Julio Barrios Cima, explicó cómo acceden esas empresas a las alternativas de financiamiento desarrolladas.

Isasa destacó "la gran participación del empresariado chaqueño" en el encuentro que calificó de "muy positivo, porque permitió difundir los instrumentos para las PyMES disponibles en el mercado de capitales".

La CNV tiene entre sus prioridades promover un desarrollo armónico del mercado de capitales y en sincronía con todos los actores de la industria, a través de instrumentos y normativas gestados para canalizar el ahorro inversor en proyectos que incrementen la producción y el empleo en las economías regionales.

Con información de Télam