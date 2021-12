Subieron la cotización del trigo y la soja en Chicago

La soja y el trigo cerraron hoy con subas en el mercado de Chicago, lo que significó la tercera jornada consecutiva al alza para la oleaginosa pero, en contrapartida, el maíz ajustó con ligeras pérdidas por tomas de ganancias y compras técnicas.

El contrato de la oleaginosa de enero creció 0,25% (US$ 1,19) hasta los US$ 465,82 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,15% (US$ 0,73) para concluir la jornada a US$ 468,21 la tonelada.

Los incrementos se basaron en que "en su informe mensual de oferta y demanda global de productos agrícolas, el USDA recortó levemente los stocks globales de la oleaginosa", precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta forma, el cultivo concluyó su tercera jornada consecutiva al alza.

Sus subproductos presentaron resultados disímiles, con una merma en el precio del aceite del 2,11% (US$ 25,57) hasta los US$ 1.183,64 la tonelada, mientras que la harina avanzó 2,46% (US$ 10,03) para culminar la jornada a US$ 416,56 la tonelada.

Por su parte, el maíz contrato de diciembre finalizó sin cambios en los US$ 231,68 la tonelada, pero el resto de las posiciones ajustaron con caídas después de registrar tres jornadas consecutivas al alza.

"Los contratos de granos amarillos sufrieron un revés por cuestiones técnicas y por tomas de ganancias, y culminaron la última rueda de la semana con pequeñas bajas", sostuvo la BCR.

Por último, el trigo subió 1,09% (US$ 3,12) y se posicionó en US$ 287,34 la tonelada, impulsado por compras técnicas y de oportunidad y un mayor dinamismo en la demanda externa.

"Noticias acerca de que compradores chinos realizaron compras de trigo para alimentación animal a Francia y Australia elevaron las perspectivas de que países importadores se muestren más activos en los mercados luego de las bajas de la última semana", amplió la BCR.

Con información de Télam