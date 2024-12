Conmoción en la familia Schumacher por lo que se supo del expiloto de F1: "Lo siento"

Conmoción en la familia Schumacher por lo que se supo del expiloto de Fórmula 1

A casi once años del accidente que marcó un antes y un después en la vida de Michael Schumacher, su familia recibió un doloroso mensaje en las últimas horas. El mismo está relacionado con el comienzo del juicio a los acusados por estafar a los allegados del siete veces campeón del mundo por robarles material privado. Sin dudas, las declaraciones causaron conmoción entre los más cercanos al expiloto alemán de la Fórmula 1.

Uno de los principales apuntados por el lamentable hecho, en el que se filtró una importante cantidad de contenido tales como fotos y videos, rompió el silencio y dio los detalles. Se trata de Yilmaz Tozturkan, quien asumió la culpa por lo sucedido, pero además se sintió sumamente culpable por haber participado. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender debido a lo que pasó y la controversia que esto generó en el mundo del automovilismo.

Según trascendió, tanto Tozturkan como su hijo Daniel Lins trataron de extorsionar a la familia Schumacher con 15 millones de euros por publicar contenido privado. Ante esto, el acusado respondió en pleno juicio: "Por favor, díganle que lo siento de verdad. Lo admito, fui yo el que hizo esta mierda, pensé que podía ganar un poco de dinero con esta historia". No fue lo único que el mencionado culpable contó, ya que además detalló cómo fue su plan.

"Me descargué los archivos y los copié en cuatro puertos USB. Le pedí a mí hijo que creara una dirección de correo electrónico que no fuera rastreable"., lanzó y agregó que esta información le llegó por medio de una "enfermera que los consiguió de una computadora". La suma de estos documentos es de unas 900 imágenes y 583 videos relacionados a la salud del expiloto a las cuáles sólo podrían acceder los médicos. Por su parte, los otros dos responsables tuvieron reacciones diferentes ya que Lins aceptó los hechos, pero no así Markus Fritske, quien los negó completamente.

Fue compañero de Michael Schumacher en Ferrari y ahora aconsejó a Franco Colapinto

Como Williams en principio no tendrá butacas disponibles en la temporada 2025, ya que sostendrá a Alexander Albon y llegará Carlos Sainz Jr. desde la mencionada escudería italiana, las posibilidades para el argentino son quedarse en Williams como tester (piloto de pruebas) o pasar a Sauber (Audi), el único sitio vacante por el momento.

En esta coyuntura, quien le dejó una recomendación al bonaerense fue nada menos que Rubens Barrichello, el excorredor brasileño de 52 años que dialogó con Campeones. El paulista estuvo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer fin de semana de octubre del 2024, en el marco de la presencia del torneo brasileño Stock Car en el Festival Sudamericano de la Velocidad. En la entrevista, fiel a su estilo alegre y distendido, "Barri" le deseó lo mejor a "Fran" y afirmó que es mejor correr en Sauber como piloto titular que sostenerse una campaña como tercero en Williams detrás de Albon y Sainz.

Comenzó el juicio contra los acusados de estafar a la familia de Michael Schumacher

En la charla con Campeones, el excompañero de Schumacher en Ferrari destacó sobre el pilarense que "está muy bien, lo está haciendo muy, muy bien". Con respecto al panorama de cara al 2025, mencionó: "Ya tenemos seis carreras (pendientes), en las que seguramente se va a hablar si va a pasar o no va a pasar. Es un hombre al que le están hablando por todas partes, pero tenemos que tener calma, vivir los momentos, apoyar mucho a Franco porque tiene mucho talento, pero... ¡Con calma! Vamos tranquilos. Mucho tiempo sin un piloto (argentino) en la F1, vamos a festejar por eso, a apoyarlo porque es un muy buen piloto, pero sin presión. Lo está haciendo muy bien".

Acerca la chance de ser el corredor titular de otra escudería como Sauber o continuar como piloto de pruebas en Williams, Rubens se sinceró: "La verdad que yo viví 19 años en la F1, el piloto sabe cosas que los otros no van a saber, entonces tenemos que dejar a Franco que hable con su gente que labure ahí, para intentar lo máximo. Mi opinión es que es mejor estar en una butaca que fuera porque, como todo en la vida, pueden pasar los tiempos, llegan otras personas... Pero si la butaca existe, perfecto. Si no existe, estamos fuera para mantener ritmo físicamente, pero seguramente la vida abre (chances) para uno que es humilde, trabaja, y está con todo Franco". Entre risas, completó: "Tanto en Brasil como en Argentina tenemos a chicos que van muy fuerte. Siempre supe que en Argentina se tenían óptimos pilotos, entonces ahora Franco va a abrir una puerta. Así que, Franco, ¡el asado en Brasil es en Interlagos, que es mi casa! Yo cocino para cuatro o cinco personas, jaja".