Racing Club y su entrenador Gustavo Costas ya piensan en los desafíos que deberán enfrentar en la próxima temporada. Tras la reciente obtención de la Copa Sudamericana y la última derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero que los dejó fuera de la pelea por la Liga Profesional de Fútbol, el conjunto de Avellaneda busca cerrar su primer refuerzo en el mercado de pases para jerarquizar el plantel y suplir las bajas de quienes no sigan en el club. Con la tranquilidad de que seguirá en el cargo independientemente de quién gane las elecciones de comisión directiva el 15 de diciembre, el entrenador tiene en carpeta un futbolista con pasado en el fútbol argentino y de gran presente en el exterior.

Según informó la periodista Nani Senra, la 'Academia' buscaría fichar a Hernán López Muñoz, volante ofensivo de 23 años que actualmente juega en San José Earthquakes de la MLS. El ex Godoy Cruz ya recibió el llamado de los dirigentes y es considerado como una prioridad, ya que la salida de Juan Fernando Quintero en este verano es una posibilidad muy concreta. Por este motivo, buscarle reemplazante al colombiano, figura del equipo durante este último semestre, es uno de los principales objetivos para el cuadro blanquiceleste.

El mensaje de Juanfer Quintero sobre River y Gallardo que alerta a Racing: "Mi lugar"

Con la vuelta del "Muñeco" al "Millonario" crecieron las especulaciones con la posible vuelta del crack colombiano, pero todavía no hubo avances al respecto. Por este motivo, las palabras de "Juanfer" en las redes sociales no pasaron desapercibidas en Avellaneda ni en Núñez. "Gracias!! Pase lo que pase, para toda la vida voy a quedar en la historia de este grande de Argentina y el mundo", fue lo que escribió Quintero en una story de Instagram con una foto de los festejos en Asunción con Racing. Después de encender todas las alarmas en la "Academia", habló con el medio Enfocados y declaró: "Entendí que mí lugar en el mundo fue River. Me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en clubes de Europa. Lo que soy hoy en día se lo debo al club, no es un secreto que es mí casa".

¿Qué jugadores se van de Racing en el 2025?

Leonardo Sigali

El central de 37 años ya anunció que no continuará en el club después de siete temporadas, aunque todavía no decidió si seguirá jugando en otro equipo o directamente se retirará del fútbol profesional.

Nazareno Colombo

El defensor de 25 años llegó a mediados del 2023, pero jamás dio garantías cuando le tocó jugar y es una de las prioridades de venta. Es uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas y la "Academia" pretende como mínimo dos millones de dólares para dejarlo salir.

Germán Conti

El zaguero de 30 años sumó muy pocos minutos a lo largo del 2024 y todo indica que se irá. Si bien llegó como una apuesta interesante por parte de la "Academia", quedó demasiado relegado en la consideración del DT y dirá adiós en busca de rodaje. Ya recibió un sondeo desde Estudiantes de La Plata, mientras que Colón de Santa Fe está a la expectativa.

Johan Carbonero

El extremo colombiano de 25 años bajó muchísimo el rendimiento en el segundo semestre y tiene las horas contadas en Avellaneda. Jamás explotó con continuidad con esta camiseta y por tres millones de dólares se marcharía rumbo al exterior.

Agustín Urzi

Al extremo surgido en Banfield se le vence el préstamo desde FC Juárez de México en diciembre del 2024 y no hay posibilidad de renovarlo. Como jugó muy poco, Racing no hará uso de la opción de compra de 1.8 millones de dólares por el 70% de la ficha.

Sigali y Carbonero son dos de los apuntados para no seguir en Racing el año próximo.

Los jugadores que podrían irse de Racing en 2025

Por diferentes motivos y circunstancias, los siguientes futbolistas están en duda ya sea por ventas, préstamos, falta de continuidad u otras razones: