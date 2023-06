La sequía en Estados Unidos impulsó el precio de los granos en Chicago

Los granos cerraron una semana positiva en el mercado de Chicago, con marcadas subas en sus cotizaciones que permitieron a la soja, maíz y trigo recortar las bajas de las últimas semanas, como consecuencia de la sequía que afecta a Estados Unidos.

Así, durante la semana precio de la soja mejoró un 5,77%, el del maíz 5,96% y el de trigo 9,16%.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 2,67% (US$ 14,05) hasta los US$ 538,85 la tonelada durante la jornada, a la vez que el de agosto hizo lo propio por 2,84% (US$ 14,33) para concluir lar jornada a US$ 517,17 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la falta de lluvias que afectan a zonas productiva de Estados Unidos, lo que llevó a que los grandes fondos especulativos se vuelquen a la compra de contratos de la oleaginosa.

Con pronósticos extendidos que no aportaron signos de alivio importantes para lo que resta de junio, la tendencia alcista se vio acentuada durante la semana, señalaron los especialistas de la corredora Granar.

Vale recordar que ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó del 39% al 51% la proporción de suelos cubiertos con soja que experimenta algún nivel de sequía.

"Los operadores no descartaron hoy la posibilidad de que el martes próximo el USDA vuelva a reducir la proporción de soja en estado bueno/excelente desde el 59% ponderado el lunes pasado en su reporte semanal", agregaron los analistas de Granar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con un salto del 5,63% (US$ 24,47) hasta los US$ 458,99 la tonelada, mientras que el aceite ganó 2,15% (US$ 27,78) para posicionarse en US$ 1.315,92 la tonelada.

El maíz, en tanto, mejoró 2,72% (US$ 6,69) y cerró a US$ 252,02 la tonelada, debido a la sequía en Estados.

Ayer el USDA elevó del 45% al 57% la proporción de suelos cubiertos con maíz que experimenta algún nivel de sequía, un dato lejano del 17% vigente un año atrás.

Aportaron a la tónica alcista la falta de humedad en zonas productoras de maíz de la Unión Europea.

Por último, el trigo escaló 4% (US$ 9,74) y se ubicó en US$ 252,80 la tonelada, producto de lluvias que se registran en zonas de Estados Unidos donde debe avanzar la cosecha de invierno, como áreas de Kansas y de Oklahoma, y el tiempo seco que afecta países de la Unión Europea y regiones productoras de primavera de Rusia, explicaron desde la corredora.

Con información de Télam