Los precios de los principales granos operaron con altibajos en Chicago

Los precios de los principales granos cerraron hoy con altibajos en el mercado de Chicago, con subas para la soja y el maíz e importantes bajas en el trigo.

Los contratos de enero y marzo de la oleaginosa subieron 0,01% (US$ 0,09) hasta los US$ 527,73 y US$ 529,94 la tonelada, respectivamente.

Los fundamentos que posibilitaron este leve movimiento ascendente fueron las mejoras registradas en la navegabilidad del río Mississippi, que permite un mayor flujo de la mercadería hacia los puertos del Golfo de México, a lo que se sumó el atraso en la siembra argentina a causa de la sequía.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El anuncio del Ministerio de Economía argentino sobre la implementación de un nuevo "dólar soja" durante diciembre, que podría favorecer las exportaciones del país, y los cierres comerciales en China por rebrotes de casos de Covid limitaron las subas de los precios, explicaron desde la corredora Granar.

Por el contrario, los subproductos de la soja cerraron a la baja, con una merma del 0,52% (US$ 8,60) hasta los US$ 1.642,86 la tonelada en el aceite y un retroceso de 0,21% (US$ 0,99) en el caso de la harina, que se ubicó en US$ 450,62 la tonelada.

Por su parte, el trigo cayó 2,26% (US$ 6,61) y se posicionó en US$ 284,95 la tonelada, debido a la fluidez de las exportaciones de grano ucraniano vía el corredor humanitario en el Mar Negro, que "a pesar del incesante conflicto añadió sostén bajista", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el maíz ganó 0,71% (US$ 1,87) y cerró a US$ 262,98 la tonelada, producto de la mejora en el Mississippi, el atraso en la siembra argentina y reportes de mejoras en el volumen exportado por Estados Unidos durante la semana.

Con información de Télam