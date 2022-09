Bajas para la soja y subas para los cereales en Chicago

El precio de la soja volvió a operar en baja en el mercado de Chicago, como consecuencia de mejores condiciones climáticas en los países productores de Sudamérica, mientras la inestabilidad en el Mar Negro -por la guerra entre Rusia y Ucrania- impulsó hacia arriba al trigo y el maíz.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,29% (US$ 1,56) hasta los US$ 535,86 la tonelada, a la vez que el enero lo hizo por 0,25% (US$ 1,38) para concluir la jornada a US$ 537,65 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en nuevas lluvias beneficiosas para el cultivo en Brasil, que proyecta una producción récord de 150 millones de toneladas, y el buen ritmo de ventas del poroto en Argentina, lo que "acelerará las exportaciones de soja y de sus subproductos", dijeron los analistas de Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También presionó el precio de la oleaginosa la caída de la harina del 1,93% (US$ 9,70) hasta los US$ 491,51 la tonelada, mientras que el aceite ganó 2,35% (US$ 35,27) para ubicarse en US$ 1.530,64 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 0,40% (US$ 1,08) y se posicionó en US$ 270,95 la tonelada, debido a la "inestabilidad en la zona del Mar Negro, que acentúa la incertidumbre sobre el comercio de granos desde la región en las próximas semanas y meses".

Por último, el trigo avanzó 0,77% (US$ 2,57) y cerró a US$ 334,64 la tonelada, por la guerra en Europa del Este y en el Mar Negro, a lo que se sumó la previsión de que la presente campaña del cereal alcance una producción en Rusia en torno a las 100 millones de toneladas.

Con información de Télam