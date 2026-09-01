Charata, la ciudad de Chaco que mayor concentración de morosos en Argentina

El departamento de Chacabuco, en Chaco, cuya cabecera es la ciudad de Charata, se convirtió en julio en el distrito del país con la mayor proporción de deuda en situación de mora. En paralelo, se conocieron también las localidades en las que más proporción de gente endeudada se encuentra en estado de morosidad.

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Concretamente, en el departamento chaqueño de Chacabuco el 36,79% del monto total adeudado registra atrasos superiores a los 90 días, según la actualización del Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) sobre datos del Banco Central. La localidad acumula deudas por algo más de $57.000 millones, de las cuales $21.000 millones se encuentran en mora.

Detrás aparecen varios municipios del conurbano bonaerense: José C. Paz, con una tasa de mora sobre el monto del 34,41%; Presidente Perón, con 34,39%; Florencio Varela, con 34,19%; y Malvinas Argentinas, con 32,99%.

El ranking continúa con San Vicente, donde el 31,42% del dinero adeudado está en mora; Moreno, con 30,70%; Tafí del Valle, en Tucumán, con 30,35%; Ezeiza, con 30,31%; y Merlo, con 29,98%.

De esta manera, siete de los diez distritos con las mayores tasas de mora por monto pertenecen a la provincia de Buenos Aires, mostrando el efecto de la crisis del empleo industrial de los últimos años, que lleva a que la desocupación del GBA sera dos puntos mayor al promedio nacional.

Cuáles son las localidades con más deudores en situación de mora

La situación cambia cuando se observa qué porcentaje de las personas endeudadas directamente se encuentra en mora. En ese indicador, los primeros puestos quedan concentrados principalmente en San Juan. Rawson encabeza el listado: de sus 5.487 deudores, 2.342 presentan atrasos, equivalentes al 42,68%.

Lo siguen Chimbas, también en San Juan, con 41,61% de sus deudores en mora; Pocito, con 40,17%; Presidente Perón, en Buenos Aires, con 39,47%; y Caucete, nuevamente en San Juan, con 39,07%. Después aparecen 25 de Mayo, Chaco, con 38,91%; General José de San Martín, Salta, con 38,44%; Capital, Misiones, con 38,32%; Florencio Varela, con 38,25%; y el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, con 38,17%.

A nivel nacional, el CEC indicó que la tasa de mora alcanzó en julio el 17,94% y que el monto total en esa situación llegó a $17,23 billones. Entre junio y julio la cantidad de personas morosas se mantuvo relativamente estable, pero continuó aumentando el dinero adeudado por quienes ya tenían atrasos.

El informe considera en mora a las personas con obligaciones impagas durante más de 90 días, correspondientes a las situaciones 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del BCRA. El relevamiento comprende personas físicas de todo el país y utiliza los códigos postales para localizar territorialmente a los deudores.