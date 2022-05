"Hay cifras de crecimiento como no teníamos años atrás", afirmó la portavoz Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ponderó hoy el "crecimiento" económico del país y, en ese marco, puso de relieve las estadísticas sobre desempleo y crecimiento "como no teníamos hace muchísimos años atrás".

Cerruti, en declaraciones a la radio El Destape, sostuvo que "hay un crecimiento del país en general, con cifras de desempleo como no teníamos muchísimo años atrás, cifras de crecimiento como no teníamos años atrás y están las pymes creciendo muchísimo",

"Pero en ese crecimiento todavía nos queda desfasado los asalariados informales que son a los que más le impacta la inflación, que con los que no tienen paritarias", advirtió la funcionaria.

Cerruti, señaló que "estamos en un momento muy complejo, sobre todo para la clase media y la clase media baja, respecto a los precios y a los salarios aunque hay una recuperación del salario y una desaceleración de la inflación".

Consultada por una eventual suba de las retenciones a las exportaciones dijo que es "una de las posibilidades de desacoplar los precios internacionales, una, porque no es la única", mientras que se toman medidas como la "limitación a las exportaciones".

"Hemos logrado desacoplar el precio internacional del trigo", ponderó la Portavoz, y puso de relieve los problemas que hay en el mundo respecto de los precios relacionados con ese cereal.

Reiteró que "no están los votos en el Congreso" para aprobar una suba de las retenciones, ya que la oposición de Juntos por el Cambio anticipó su rechazo y en ese sentido subrayó que la decisión del Gobierno es no dar una "discusión que no lleve a ningún lado porque sabemos que no va salir, eso estamos planteando".

"El estilo con el que se gobierna hoy no es el de la pelea", aseveró Cerruti y señaló que "estamos en un momento muy especial con respecto a precios y salarios".

Asimismo, hacia adelante, planteó que un objetivo es que el "crecimiento del empleo se distribuya mejor" y se haga "sin los gritos y las peleas que algunos están reclamando" y así se verá que "hicimos un transformación en la Argentina de la cual se va a hablar en los próximos años".

Con información de Télam