Para el diputado Del Frade, las causas penales abren la posibilidad de un salvataje de Vicentin

El diputado Carlos Del Frade, integrante de la comisión investigadora de la Legislatura de Santa Fe sobre el Caso Vicentin, consideró hoy que las causas penales que investigan el vaciamiento de esa empresa agroexportadora abren "la posibilidad del salvataje", y sostuvo que en ese proceso "el Gobierno nacional debe intervenir".

En declaraciones a Radio 10, el legislador y periodista rosarino explicó que el concurso preventivo de acreedores "se suspendió" por intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, con lo cual "se abre la posibilidad del salvataje".

"La Corte Suprema de Santa Fe intervino allí, se suspendió (el concurso preventivo). Ahora en este proceso lo que empieza a caerse es el famoso acuerdo que Vicentin dijo que había logrado" con sus acreedores, añadió Del Frade.

En ese sentido, agregó que "la cuestión de lo penal abre la posibilidad del salvataje, en inglés el 'crown down', donde claramente el Gobierno nacional debe intervenir".

El legislador insistió en que "a la resolución la justicia ya la tomó" donde "se produce esto del avocamiento", con lo cual "el 'crown down' va a empezar a producirse de acuerdo a cómo siga la cuestión en la justicia civil y comercial".

"Pero ya me parece que se puede presentar el Gobierno de 'motu propio', como de hecho se están presentando estas denuncias en la causa penal", evaluó.

Del Frade dijo que Vicentin, "a través de la filial paraguaya, falsificaba absolutamente todo con el objetivo de pagar menos impuestos en la Argentina".

La maniobra era informar que las exportaciones "salían desde el Paraguay, pero en realidad no salían desde Paraguay, porque ahí había una oficina para seis personas, no había almacenes, no había depósitos, no había nada".

"Ahora lo termina reconociendo (Vicentin), diciendo que no tenían plantas de silos ni de almacenamiento, por lo tanto ese es el reconocimiento del que se habla, de una gran defraudación de este consorcio, que generó un vaciamiento enorme para después (proceder) al endeudamiento millonario y la fuga", agregó.

También se refirió a otra denuncia penal, en ese caso respecto de que "Vicentin Family Group, que es la empresa que Vicentin colocó en su momento en Uruguay, sirvió para construir todo este vaciamiento a favor de sus grupos empresarios extranjeros amigos, como son los filibusteros de Glencore y de Viterra".

Sobre esa denuncia, Del Frade dijo que "asegura que esto empezó a partir del año 2018, un plan de vaciamiento, de fuga y de traspaso de todo los activos a los grupos extranjeros, insisto, filibusteros, como es el caso de Glencore, que ahora es Viterra, el principal exportador de la Argentina".

Con información de Télam