Quién es el participante de Gran Hermano que apareció en una exitosa serie de Netflix

Un ex-Gran Hermano hizo un trabajo para Netflix.

Gran Hermano es uno de los realities que más mediciones de rating generan en la televisión actual, después de dos temporadas súper exitosas en los últimos años. De ese modo, quienes salen de ahí cobran una fama masiva que perdura en el tiempo y por eso muchos espectadores de una serie de Netflix reconocieron a un exparticipante en una escena.

Esta noche se estrena una nueva edición de Gran Hermano en Telefe, que sería la tercera temporada de esta nueva era conducida por Santiago del Moro, después de la que resultaron ganadores Marcos Ginocchio y Bautista Mascia, respectivamente. En ese contexto, se dio un auge por el reality en las redes sociales, pero no por el estreno sino por la participación de Martín "El Chino" Ku en una serie.

Un usuario de la red social X comentó en un posteo: "¿Qué hace el Chino de Gran Hermano en la serie de Senna?" y compartió una foto de la escena. Al mismo tiempo, el twittero informó que el momento sucede en el capítulo 4 de la creación audiovisual. Por su parte, el propio Martín Ku respondió esa publicación con una humorada respecto a lo que le indicaron que hiciera: "Acting: caminen lo más serio que puedan". En otro de sus posteos, "El Chino" compartió una foto donde se lo vio en el set de la serie y escribió: "Recuerdito de mi mini participación en la serie Senna”.

La revelación de Yanina Latorre sobre la nueva temporada de Gran Hermano

"Quiero compartir algo nuevo que se viene en la casa. Me acaba de llegar de una de las pelotas que no es Santiago del Moro, es más arriba", comenzó Yanina en LAM. "Parecería que van a montar cubículos en diferentes lugares de la ciudad y van a encerrar ahí los participantes para que la gente pase y los vea. Y ellos no puedan ver a la gente. Los van a enloquecer, tipo zoológico".

Al mismo tiempo, el panelista Fefe Bongiorno relató: "No sé acá, pero se ha hecho en Brasil. Se hace siempre en un shopping, la casa de vidrio. Se hace un poquito antes de empezar el programa, cuatro participantes conviven una semana y la gente los ve ahí en un shopping. Podría ser por votación, no se sabe si del público o de los propios participantes".

Gran Hermano 2025: de cuánto es el monto del premio para el ganador

Este año, Gran Hermano rompe récords al ofrecer el premio más alto en la historia del programa en Argentina: nada menos que $100 millones de pesos. Según declaraciones de Juan Etchegoyen, esta suma duplica los $50 millones que recibió Bautista Mascia, ganador de la edición anterior, y podría aumentar aún más si se repite la alianza con Mercado Pago para generar rendimientos.

En 2024, los intereses de la inversión elevaron el premio final a $70 millones. Además, los integrantes del podio recibieron premios adicionales, incluyendo una casa para el primero, $10 millones para el segundo y $5 millones para el tercero, junto a un año de cerveza gratis y una moto. Los beneficios para esta edición aún no han sido revelados.