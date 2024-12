Impacto por los chats de Wanda Nara e Icardi hablando de La China Suárez: "No podés vivir"

Wanda Nara contó lo que nadie sabía sobre Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara acudió al programa de Susana Giménez para dar su versión de los hechos con respecto a su separación de Mauro Icardi y de su noviazgo con L-Gante. En ese contexto, la conductora contó detalles que jamás había revelado con respecto a La China Suárez y su relación con el padre de sus hijas.

La presentadora de Bake Off Famosos le mostró a Susana chats con Mauro Icardi que dieron cuenta de que el vínculo entre el futbolista y la actriz no se habría tratado solo de un encuentro sino de varios. Así, Nara le mostró a Susana aparte de los mensajes por chat que recibió de Icardi, cuando le planteó terminar la relación.

"Mirá, te voy a mostrar algunas cosas", comenzó Wanda. Acto seguido, le mostró uno de los mensajes, que rezaba: "En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga". Y agregó: "Fueron amenazas constantes durante todo este tiempo. Era ‘si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’. Entonces no podés vivir así todo el tiempo".

Wanda Nara en el living de Susana

Otro textual que Icardi le escribió a Wanda Nara que llamó la atención fue: "Sabés la lista de minas amigas tuyas que tengo… Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar", ante el que Susana se mostró estupefacta mientras lo leía.

El cruce entre Wanda Nara y La China Suárez

La actriz y la influencer se encontraron en un restaurante porteño y Wanda dio detalles al respecto: "No fui a saludarla grabándola como dijeron. Elián la saluda, porque trabajaron juntos, la vamos a saludar para sellar esto. Lo primero que le digo es: 'China, yo estoy bien. ¿Vos estás bien? Ya está, bajemos nosotras un cambio. Ella ahí me dice: 'Somos gente grandes, a mí no me interesa Mauro, no me interesa para nada, ya fue, no tengo nada con él'".

"Ahí le dije que con Elián tampoco, por las dudas. Y en ese momento ella se enojó porque todo el restaurante estaba filmando. Ella me dijo 'son tus amigas'. Yo le dije que si no eran mis amigas, era todo el restaurante, que estaba repleto. Ella se enojó y yo le pedí que se calmara un toque", continuó Wanda. Y cerró: ""Le dije, si vos estás acá, mostrándote a una mesa de la persona a la que le causaste tanto daño, me tenés a mí del otro lado. Desde hace tres años que si te veo llegar a un lugar me voy, pero no por mí, porque tengo un grupo de 10 amigas que en donde te ven, lo que te hizo Pampita es poco, te matan. Yo en un momento pensé que era personal, pero luego dije no, se lo hizo a tantas mujeres. No es algo que me hizo a mí sola".