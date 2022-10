Castagneto destaca que percepción extra sobre dólar es para "cuidar reservas y potenciar producción"

El administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, destacó hoy que la percepción extra del 25% para consumos superiores a los US$ 300 que se pagan con tarjeta es para “cuidar las reservas y potenciar la producción”, y subrayó que “no se va a financiar un régimen de especulación”.

“Los problemas estructurales de nuestro país y el enorme daño causado por las políticas del gobierno de (Mauricio) Macri, como la fuga de capitales y el endeudamiento externo, nos obligan a pensar alternativas que apuestan al crecimiento”, remarcó Castagneto en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, destacó “la nueva normativa para los consumos superiores a US$ 300 que se pagan con tarjeta”, y sostuvo que es “una medida para cuidar las reservas y potenciar la producción”.

“Quiero explicarles por qué llegamos a tomarla. No queremos financiar un régimen de especulación. Queremos un país que apueste al desarrollo productivo, el fomento de nuestra industria y el crecimiento del empleo”, remarcó el titular de la AFIP.

Explicó que “los activos externos formados entre 2016 y 2019 se han vuelto un gran impedimento para el desarrollo económico de nuestro país”, y puntualizó que “la ausencia de cualquier tipo de restricciones, permitió que durante ese período se produjera una fuga de capitales por más de US$ 86.000 millones”.

“Según datos de nuestro Banco Central, sólo durante 2019 la compra de divisas por parte de personas humanas ascendió a US$ 21.800 millones”, precisó Castagneto, quien subrayó que “las medidas que hemos tomado no prohíben la compra de bienes, paquetes turísticos ni el pago de actividades artísticas, sino que fijan un valor superior para el dólar que se use en esos casos”.

Señaló que “en el caso de los pasajes al exterior y paquetes turísticos, las medidas comprenden a un porcentaje reducido de contribuyentes que hace compras habituales mayores a US$ 300 dólares con tarjeta: sólo un 7%”.

Con información de Télam