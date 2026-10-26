Caputo empezó a liquidar dólares en un intento de calmar a los mercados

El Gobierno intervino este lunes en el mercado con ventas directas del Tesoro por 100 millones de dólares y a través del Banco Central con otros 350 millones en contratos subsidiados de dólar futuro, en un intento de administrar la devaluación del peso que perdió 0,8% de su valor, una de las diez caídas más pronunciadas del año.

{{{htmlAmp}}}

La fuerte presión dolarizadora, con salida de capitales incluidos, se reflejó en las operaciones con títulos públicos, con un volumen que alcanzó los 701 millones de dólares repartidos entre operaciones MEP, con acreditación en cuentas locales por 371,7 millones de dólares y 332,4 millones en CCL, con acreditación en cuentas del exterior.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el mercado de dólar futuro, donde intervino el BCRA, se operó un record de 2.382 millones de contratos, superior a lo registrado a lo largo de toda la semana pasada, y en el mercado oficial, donde vendió el Tesoro, el volumen llegó a 624 millones de dólares y otros 180 millones en repo, es decir venta y compra a plazos de uno y dos días.

La acción del Tesoro y el BCRA logró frenar también la presión sobre la tasa de interés que se mantuvo en el piso de 20% de la banda que administra la autoridad monetaria.

El dólar cerró la jornada en 1.541 pesos en el mercado mayorista, el nuevo récord nominal, en el MEP con una suba de 0,8% a 1.574,40 pesos y en el CCL con una suba de 2,1% a 1.682,65 pesos. Esa diferencia que por momentos se ubicó en 7,1% fue la comisión que se pagó en el mercado para girar fondos al exterior, especialmente a través del bono AL30 que representó el 88% del volumen.

En el mercado se sospecha que además de las ventas directas de dólares en el mercado oficial de cambios que hizo el Tesoro y de los contratos subsidiados de dólar futuro que hizo el BCRA, también se liquidaron bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para contener el precio MEP, lo que actúa como otro subsidio a los que fugan divisas del país.

En el mercado de acciones, el índice Merval de la bolsa porteña se desplomó 4,9% medido en divisas y ya acumula caídas de 3,5% en lo que va del mes y 16,1% en lo que va del año mientras los ADR de las empresas argentina que cotizan en Nueva York registraron bajas generalizadas lideradas por los bancos, con desplomes del orden del 7%.

El mercado reaccionó en forma negativa a la reelección que obtuvo el domingo el presidente de Brasil Lula da Silva en una segunda vuelta electoral en la que revirtió el resultado que había favorecido al opositor libertario Flavio Bolsonaro en el primer turno.

En Brasil, el índice Bovespa de la bolsa paulista perdió 13,88% y el MSCI que en las operaciones previas a la apertura del mercado llegó a caer 26% terminó acortando las pérdidas a 19,8%, mientras la moneda real se devaluó 7,6% por la suba de 8,21% que acumuló el dólar a lo largo de la jornada.

El resultado electoral favorable a Lula generó una reversión abrupta de las apuestas que se habían acumulado a favor de una victoria de Flávio Bolsonaro por la revisión de las expectativas sobre política fiscal, tasas de interés y deuda pública brasileña.

En Argentina se sumó al efecto Lula la desconfianza que genera la política monetaria y cambiaria de la administración de Javier Milei, el único presidente de la región que no felicitó a Lula por su triunfo electoral, y la encuestas que van alejando las expectativas de su propia reelección a partir de la creciente insatisfacción social.

El discurso del presidente Milei en la fundación ultralibertaria El Faro, donde amenazó con quemar en una hoguera a los periodistas que informaron sobre la estafa que protagonizó con la meme moneda $Libra, alimentó los análisis que se generalizan entre los bancos de internacionales y fondos de inversión de una desconexión con la gravedad del proceso recesivo de la economía.