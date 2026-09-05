Caputo descartó turbulencias económicas por “riesgo kuka” en 2027: “Súpertranquilo”

El ministro de Economía Luis Caputo descartó turbulencias que puedan afectar la economía en 2027 producto de un shock por el año electoral. “Me importa tres pitos lo que digan. Va a ser un año supertranquilo", vaticinó el titular de Hacienda en su exposición durante la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Puerto Iguazú.

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"Soy ministro de Economía, no importa lo que pienso, me preparo para lo que piensa la gente. Si la gente piensa otra cosa, yo no me quedo tratando de convencerlos. Me preparo para lo peor de las situaciones", planteó sobre la estrategia que está adoptando su cartera para blindar el plan económico ante la incertidumbre que podrían generar los comicios presidenciales.

Caputo se refirió también a los intentos de generar inestabilidad en la economía de septiembre pasado y dijo que “los que quisieron desestabilizar perdieron US$ 2.000 millones”. Sin embargo, el ministro planteó que las crisis “no pasan por casualidad; se dan cuando los fundamentos están mal. La oposición es buena generando crisis, pero tenés que darle la carne para que lo hagan. Si tenés la macroeconomía en orden, no es fácil desestabilizar”.

Con relación a las críticas de que el esquema actual es solo un “modelo financiero”, el funcionario consideró que es “exactamente lo contrario” y atribuyó ese tipo de recetas a gobiernos anteriores. “El modelo financiero era el anterior, donde los bancos tenían ganancias récord tomando depósitos y prestando en Leliqs, mientras la industria caía 14 puntos en el último año y medio de gestión”, dijo el ministro.

La lectura de Caputo, sin embargo, choca con los reclamos actuales del sector industrial, que advierte que la caída del mercado interno, las altas tarifas y la apertura comercial están provocando un fuerte freno en las fábricas y en la capacidad instalada.

Caputo descartó rescates a bancos por morosidad: “Sería inmoral”

El ministro de Economía fue tajante ante la posibilidad de que el Estado asista a las entidades financieras ante un eventual incremento de la morosidad. "No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades cuyo negocio es analizar riesgo crediticio. Sería populismo y absolutamente inmoral", sentenció.

En otro tramo de su exposición, Caputo defendió la apertura comercial y advirtió sobre los costos de permanecer al margen de la integración global. "No hay opción de no integrarse; si no, en tres años somos los Picapiedras", disparó, en una clara referencia al riesgo de quedar rezagados tecnológica y productivamente.

Sobre el frente fiscal, el funcionario repasó los números de su gestión: "Redujimos el gasto 30% en términos reales, bajamos tres puntos de impuestos nacionales y el año que viene vamos a bajar un punto más", detalló, reafirmando el compromiso con el sendero de alivio tributario.