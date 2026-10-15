La industria vuelve a operar por debajo de 2025 y la metalmecánica se desploma

La industria manufacturera utilizó el 58,5% de su capacidad instalada en agosto de 2026, por debajo del 59,6% registrado en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El retroceso estuvo acompañado por un deterioro marcado en sectores vinculados con la producción de bienes de capital y de consumo durable, con una utilización de apenas el 35,9% en la industria metalmecánica, excluidos los automotores, y del 46,2% en la industria automotriz, en un escenario en el que también cayó la actividad de los minerales no metálicos y se redujo la producción de carne vacuna.

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El indicador muestra que una parte importante de la capacidad productiva industrial permanece sin utilizar y que el nivel general se encuentra por debajo del de agosto de 2025, pese a que algunos rubros registraron mejoras puntuales. Entre las principales bajas interanuales se destacaron la fabricación de maquinaria agropecuaria, con una caída del 37,9%, y la producción de aparatos de uso doméstico, que retrocedió 28%, dos actividades que incidieron en el deterioro de la metalmecánica y que reflejan las dificultades para sostener el nivel de producción en ramas sensibles a la inversión y al consumo interno.

Lo peor de lo peor

El nivel de utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en el 58,5% en agosto, lo que representa una baja de 1,1 puntos porcentuales respecto del 59,6% registrado durante el mismo mes de 2025. El indicador del INDEC mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales se encuentra efectivamente en uso, por lo que su evolución permite observar tanto los cambios en los niveles de producción como la existencia de recursos fabriles que permanecen ociosos.

La comparación interanual muestra que la industria no consiguió mejorar el aprovechamiento de su capacidad productiva frente al año pasado, aunque el resultado presenta diferencias importantes entre las distintas ramas manufactureras. Mientras que la refinación del petróleo y la industria química elevaron sus niveles de utilización, otros sectores registraron retrocesos que contribuyeron a reducir el promedio general, con especial incidencia de la metalmecánica, la producción automotriz y los minerales no metálicos.

La refinación del petróleo alcanzó el 88,8%, seguida por las industrias metálicas básicas, con el 70,1%, los productos alimenticios y bebidas, con el 66,4%, las sustancias y productos químicos, con el 65,2%, y papel y cartón, con el 61,3%. E

En el otro extremo, la metalmecánica, excluidos los automotores, registró una utilización del 35,9%, mientras que los productos de caucho y plástico llegaron al 40,9%, los productos del tabaco al 44,4%, los textiles al 44,6% y la industria automotriz al 46,2%. También se ubicaron por debajo del promedio la edición e impresión, con el 53,4%, y los productos minerales no metálicos, con el 54,5%.

El sector más afectado

La industria metalmecánica, excluidos los automotores, presentó uno de los desempeños más débiles del relevamiento, con una utilización de la capacidad instalada del 35,9% en agosto, frente al 44,6% registrado durante el mismo mes de 2025. La diferencia de 8,7 puntos porcentuales refleja el retroceso de una rama que reúne actividades vinculadas con la fabricación de maquinaria, equipos y otros productos metálicos, cuya demanda depende tanto de la inversión productiva como del consumo de los hogares.

Según el informe del INDEC, la reducción estuvo relacionada principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. La primera registró una caída interanual del 37,9%, mientras que la fabricación de electrodomésticos retrocedió 28%, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero. La magnitud de esas variaciones permite dimensionar el deterioro de dos actividades que tienen una relación directa con la demanda de bienes de capital y de consumo durable.

En el caso de la maquinaria agropecuaria, el retroceso afecta a una actividad que abastece las necesidades de inversión del sector rural y que también sostiene una cadena de proveedores industriales. La situación de los electrodomésticos, por su parte, se vincula con un mercado en el que las decisiones de compra de los hogares pueden postergarse cuando los ingresos disponibles resultan insuficientes o cuando las condiciones de financiación no acompañan.

En junio de 2026, el INDEC había registrado una utilización de la capacidad instalada del 41,5% para esa rama, frente al 45,9% de junio de 2025, mientras que en julio el indicador general industrial también se había ubicado por debajo del nivel del mismo mes del año anterior. En una nota publicada en septiembre, El Destape había señalado que los niveles más bajos de utilización se concentraban en sectores como la metalmecánica, la industria automotriz y los productos de caucho y plástico.

La utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz se ubicó en el 46,2% en agosto, por debajo del 53,3% registrado durante el mismo mes de 2025, debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos minerales no metálicos también registraron una utilización de la capacidad instalada del 54,5% en agosto, frente al 58,5% de un año antes. Según el organismo estadístico, la caída estuvo relacionada principalmente con una menor elaboración de cemento y una reducción en la fabricación de vidrio, dos actividades que abastecen tanto a la construcción como a otras ramas productivas.

El bloque de alimentos y bebidas utilizó el 66,4% de su capacidad instalada en agosto, apenas por debajo del 66,6% registrado durante el mismo mes de 2025. Aunque se mantuvo por encima del promedio industrial, el sector mostró una reducción por la caída de la producción de carne vacuna. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero, la producción de carne bovina registró una contracción interanual del 8,1%. A su vez, los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca indicaron una reducción del 13,2% en el volumen destinado al mercado interno, medido mediante el consumo aparente.

Los únicos que ganan

En contraste con las ramas que redujeron su utilización, la refinación del petróleo alcanzó el 88,8% de su capacidad instalada en agosto, frente al 86,1% del mismo mes de 2025. El INDEC vinculó la mejora con un mayor procesamiento de petróleo crudo, que permitió elevar el aprovechamiento de las instalaciones de ese bloque industrial.

Las sustancias y productos químicos también registraron una evolución positiva, con una utilización del 65,2%, superior al 60,1% de agosto del año anterior. Según el informe oficial, la mejora estuvo relacionada principalmente con una mayor elaboración de detergentes y jabones, cuya producción creció 6% interanual, de acuerdo con el IPI manufacturero.

Estos resultados muestran que algunas actividades consiguieron aumentar el uso de sus plantas en un período en el que el promedio industrial retrocedió. Sin embargo, su desempeño no alcanzó para compensar las caídas de la metalmecánica, la industria automotriz y los minerales no metálicos, cuyos retrocesos contribuyeron a explicar la reducción del indicador general.

La diferencia entre sectores también obliga a observar la composición de la actividad industrial y el peso relativo de cada bloque. Las ramas vinculadas con el procesamiento de materias primas y determinados insumos pueden presentar niveles elevados de utilización, mientras que las que producen maquinaria, vehículos y bienes durables pueden operar con una proporción mayor de capacidad ociosa cuando se debilita la demanda.