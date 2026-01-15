Flybondi: el Gobierno labró actas de infracción, pero por ahora no aplica multas

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) elaboró actas de infracción contra la aerolínea low cost Flybondi por haber cancelado vuelos comerciales sin notificación previa en los últimos días y por la existencia de reclamos de pasajeros vinculados a incumplimientos en la prestación del servicio, situaciones que podrían derivar en la aplicación de nuevas sanciones, aunque por ahora no estableció multas económicas.

Desde el organismo, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, explicaron que la medida se adoptó “cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”.

Los reclamos de los pasajeros fueron recibidos de forma gratuita a través del sitio web oficial de la ANAC, luego de que los usuarios consideraran que se habían vulnerado sus derechos frente a incumplimientos cometidos por las aerolíneas.

Las actas de infracción consisten en constataciones realizadas por funcionarios públicos habilitados, que dejan constancia de la comisión de conductas inapropiadas o de la falta de cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas.

A partir de estas actas se inicia un sumario administrativo y, en caso de que se determine la responsabilidad de la compañía, el proceso puede concluir con sanciones que incluyen multas económicas o incluso la suspensión o cancelación temporaria de la autorización para operar vuelos comerciales. Sin embargo, por el momento estas multas no fueron emitidas.

"La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas (…) había quedado sin aplicación desde el año 2020”, indicó el organismo de control aéreo en un comunicado.

Según argumentaron desde la ANAC, el Gobierno nacional decidió retomar este procedimiento sancionatorio para todas las líneas aéreas, con el objetivo principal de proteger a los pasajeros y garantizar que las empresas cumplan con los servicios comprometidos.

Las cancelaciones de Flybondi

En los últimos días, en plena temporada alta, más de 22.000 pasajeros resultaron afectados por la aerolínea de bajo costo, que canceló un total de 125 vuelos regionales entre el jueves pasado y el lunes 12.

Ese lunes se suspendieron 20 de los 76 vuelos programados, mientras que el domingo anterior la empresa había cancelado otros 20 sobre un total de 74 servicios previstos.

Además, el martes siguiente se suspendieron 24 de los 47 vuelos previstos para la jornada, lo que obligó a los pasajeros a permanecer durante horas a la espera de respuestas y de una eventual reprogramación de sus viajes.

Desde la empresa explicaron que la programación de vuelos "se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota". Asimismo, señalaron que la situación comenzaría a normalizarse a lo largo de la semana, una vez que se incorporen a las operaciones las cuatro aeronaves que arribaron recientemente.