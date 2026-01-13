Más problemas para Flybondi: canceló más de 120 vuelos en los últimos cinco días

Flybondi volvió a quedar en el medio de la polémica luego de que en pleno arranque de las vacaciones de verano suspendiera 125 vuelos de cabotaje y regionales entre el jueves de la semana pasada y el último lunes, casi el 25% de los servicios programados para ese lapso.

"La programación de la compañía se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota. De jueves a lunes, la compañía debió cancelar 125 vuelos, mientras que operó efectivamente más de 520 vuelos entre nacionales e internacionales, y trasladó más de 94.000 pasajeros hacia los diferentes destinos", admitió Flybondi en un comunicado al que accedió El Destape.

Dado que cada aeronave tiene en promedio 180 asientos, la cancelación impactó en más de 22.000 pasajeros, en un momento clave del calendario turístico, cuando comenzaban las vacaciones y crecía el movimiento en los aeropuertos en el arranque de enero.

"​Es importante destacar que ante una cancelación el equipo de Atención al Cliente establece como prioridad la reubicación de estos pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. También hay que considerar que por estar en inicios de temporada esta prioridad se pueda volver más compleja por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes", agregó el comunicado de la compañía.

La magnitud del problema se reflejó con claridad este lunes, cuando se cancelaron 30 vuelos. A eso se agregó el cierre temporario del aeropuerto de Ezeiza el viernes por la tarde, que provocó un impacto en cadena sobre la programación del fin de semana.

Siguen los problemas para Flybondi

Los problemas para Flybondi continuaban este martes a media mañana. En lo que va de la jornada, la low cost canceló 20 vuelos y demoró otro más de tres horas, de un total de 30 vuelos que estaban programados, según el conteo que realiza la web independiente failbondi.fail, que realiza un seguimiento automático de los servicios.

De cara al resto del verano, Flybondi aclaró que "el 10 de enero terminaron de llegar al país las 4 aeronaves A320 que se sumarán para operar hasta finales de marzo. Estos aviones se encuentran en proceso de habilitación y comenzarán a volar a mediados de esta semana, aportando confiabilidad y robustez a la operación durante la temporada alta de verano".

La compañía, pionera del modelo low cost en la Argentina, comenzó a operar en 2018 impulsada por la política de cielos abiertos del gobierno de Mauricio Macri y facilitó la llegada de JetSmart al año siguiente. Desde ese inicio, su trayectoria estuvo marcada por un crecimiento rápido, precios bajos y reiterados problemas operativos.