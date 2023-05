Productores soja vendieron unos 356.000 toneladas de soja en la semana

El sector comercializaron más de 6.13 millones en la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE).

Los productores de soja comercializaron más de 356.000 toneladas al finalizar la sexta semana de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que implementa un tipo de cambio de $ 300 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de mayo próximo, se informó este lunes oficialmente. Además, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) superó los u$s 150 millones.

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se vendieron 356.372 toneladas de soja y así acumularon 6.135.675 en la sexta semana de la tercera edición del dólar soja. Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos el viernes y en fechas previas pero anotados en el último día de la semana sumaron en conjunto 159.007 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 102.250 por unidad de peso.

Por otro lado, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al viernes por 77.315 toneladas, alcanzando un valor promedio de $ 102.818. En relación con los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 390,76 por un volumen de 6.026 toneladas; en tanto se anotaron fijaciones por 18.075 toneladas a un valor promedio de u$s 354.

Por otra parte, se registraron contratos sin determinar precio ni moneda por unas 92.398 toneladas, a la espera de acuerdo entre compradores y vendedores. En tanto, se comercializaron 4.506 toneladas de cebada forrajera y acumulan 598.069 desde el 25 de abril, cuando se incorporó al dólar agro. En el mismo sentido se contabilizaron 26.437 toneladas de girasol, con un acumulado de 977.569; y 4.742 de sorgo, con un total de 72.284.

En cuanto a las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE), la cebada forrajera alcanzó al 93% del cupo, con 1.866.832 toneladas; el sorgo, al 31%, con 296.084; y el girasol, a 27% la semilla (38.972), a 43% el aceite (473.920) y a 42% los subproductos (483.903). Por su parte, las agroexportadoras ingresaron al mercado de cambios local US$ 150,96 millones, y en las 27 primeras ruedas acumularon ingresos por US$ 3.041,98 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En tanto, el Banco Central compró u$S 101 millones en la décimo cuarta rueda del mes, con lo cual acumula un saldo positivo de US$ 150 millones en lo que va de mayo.

Beneficios a productores

La Secretaría de Agricultura estableció una serie de pautas operativas a fin de asegurar que las mercaderías incluidas en el beneficio de un tipo de cambio preferencial se correspondan con operaciones alcanzadas por el Programa de Incremento Exportador (PIE), a través de la resolución 203/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La misma determinó que las liquidaciones primarias y secundarias de granos cuya fecha de “fijación de la operación” esté comprendida entre la entrada en vigencia del PIE y el 31 de mayo próximo, se encuentran alcanzadas dentro del Programa, en la medida que la fecha de emisión de las mismas no sea posterior al 2 de junio.

Además fijó que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) objeto del Programa podrán ser registradas hasta las 11 de 2 de junio, debiendo cancelarse los derechos respectivos hasta 48 horas posteriores. Por su parte, la liquidación de divisas correspondiente al pago de estas operaciones podrá ser concertada hasta las 15 del 31 de mayo.

Los permisos de embarque de los productos incluidos en el PIE, contarán con una prórroga de 60 días contados desde el vencimiento del período inicial de 30. Por otra parte, la misma resolución incluyó al aceite de girasol refinado, en envases con capacidad inferior o igual a cinco litros, en el capítulo del Programa destinado a las economías regionales y que rige hasta el 31 de agosto.

El PIE implementa un tipo de cambio de $ 300 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de mayo, y un conjunto de productos de las economías regionales hasta fines de agosto.