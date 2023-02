División en el campo: un sector se diferencia de la Mesa de Enlace y le reclama al Congreso

Mientras que los productores rurales protestarán contra el Gobierno este martes, el Consejo Agroindustrial reclama a todo el Parlamento que apruebe la ley de Desarrollo Agroindustrial.

Una nueva división atraviesa al campo. Mientras la Mesa de Enlace se prepara para realizar una nueva protesta contra el Gobierno el próximo martes, otro sector del agro, nucleado en el Consejo Agroindustrial, se diferenció para pedirle a todo el arco político que apruebe la ley de Desarrollo Agroindustrial, estancada en el Congreso desde hace más de un año, incluso durante el período de sesiones extraordinarias decretadas por el Presidente.

Pese a haber planteado sus propuestas para paliar la sequía cara a cara con el gabinete económico en dos ocasiones y a haber recibido una batería de medidas oficiales, incluyendo dos ediciones del dólar soja, la Mesa de Enlace se mostró disconforme con el Gobierno y convocó a una asamblea para este martes a las 8 de la mañana en el cruce de la Ruta 90 y Autopista Rosario-Buenos Aires.

Los principales reclamos de la Mesa de Enlace son disminuir el impacto de la inflación, de la alta carga fiscal y de la brecha cambiaria, a lo que se suma también un nuevo pedido para contrarrestar los efectos de la sequía. A la asamblea, convocada originalmente por la Federación Agraria, terminaron adhiriendo también las otras tres entidades ruralistas más importantes: la Sociedad Rural, CRA y, por último, Coninagro.

"Frente a la real situación de los productores argentinos, que además de los problemas de la macroeconomía suman los gravísimos daños producto de la sequía, todo el presente muestra que es tiempo de tomar decisiones reales, concretas y útiles, no se puede enfrentar tamaña crisis solo con parches, anuncios y burocracia", expresó la CRA en el comunicado con el cual adhirió a la protesta.

Específicamente, esta entidad pide "instrumentar mecanismos reales que quiten el asedio fiscal sobre los productores afectados, suspender impuestos a las ganancias, suspender ejecuciones fiscales y bloqueo de cuentas, suspender apremios en Bancos y suspender embargos", entre otros puntos de su petitorio.

De esa forma, desde las entidades rurales desconocieron las medidas que el Gobierno tomó en favor de ellos durante los últimos meses y semanas. No solamente las dos ediciones del dólar soja, que permitieron a los productores liquidar más de 10.000 millones de dólares a un precio diferencial, sino también la batería de medidas para paliar los efectos de la sequía.

En este sentido, el Ministerio de Economía, en conjunto con la AFIP y el Banco Nación, realizó varios anuncios que, de hecho, están entre los reclamos actuales de la Mesa de Enlace. Por ejemplo, a inicios de mes y tras reunirse varias veces con los referentes ruralistas, el Gobierno suspendió los juicios de ejecución fiscal y los embargos de las cuentas corrientes, al igual que el anticipo del impuesto a las Ganancias. También se lanzó un fondo rotativo de emergencia por la sequía, así como una serie de créditos a tasa subsidiada.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, rechazó los cuestionamientos del campo a las medidas y señaló, en referencia a la protesta del 28F, que el Gobierno viene "con una agenda de trabajo, lo que hagan las entidades es un asunto de ellos”. “En los últimos cinco meses, el Gobierno ha dado muchas respuestas en el marco de la sequía”, agregó en declaraciones a El Destape Radio.

También rechazó la eliminación de las retenciones, uno de los reclamos históricos de la Sociedad Rural, al afirmar que "no está en agenda. Hoy no es posible y no está en evaluación". Las entidades siguieron sosteniendo el pedido pese a que el dólar soja fue prácticamente una eliminación de las retenciones de hecho.

El reclamo del Consejo Agroindustrial al Congreso por la ley de Desarrollo

Pero otro sector del campo optó por una estrategia diferente a la protesta de la Mesa de Enlace contra el Gobierno. Decidió pedirle a todo el arco político, a través del Congreso, que apruebe la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, estancada en el Parlamento desde noviembre de 2021.

Se trata del Consejo Agroindustrial Argentino, que nuclea a cerealeras y cámara industriales vinculadas al campo, es decir, no a productores individuales sino a grandes empresas y pymes. La ley, como su nombre lo indica, busca promover la agregación de valor en las cadenas locales, al igual que la creación de puestos de trabajo.

El 15 de febrero pasado, el CAA envió una carta a la Cámara de Diputados. "Manifestarle nuestra profunda preocupación por la falta de Dictamen y tratamiento del Proyecto de ley de 'Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador'", escribieron. El pedido fue remitido tanto a las comisiones de Agricultura y de Industria como a los presidentes de todos los bloques parlamentarios.

Al respecto, el CAA pidió que "se convoquen a las comisiones para realizar el dictamen y el proyecto se trate en este periodo de extraordinaria y apoyen a las economías agroindustriales que conforman nuestro país votando positivamente por el proyecto en cuestión".

Sin embargo, el período de sesiones extraordinarias terminó sin que se lograse convocar a ninguna sesión en el recinto por la negativa de la oposición de debatir cualquier proyecto mientras se mantuviera el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema

Ante esta situación, una fuente de la CAA señaló a El Destape que varios diputados peronistas y radicales manifestaron su intención de presentar el proyecto de ley con sus propias firmas para que, de ese modo, no pierda estado parlamentario cuando comiencen las sesiones ordinarias en marzo. "Esperemos que cumplan con esa palabra", agregó.

De cualquier modo, el próximo miércoles, un día después de la asamblea de la Mesa de Enlace y el mismo día en que el presidente Alberto Fernández debe abrir el año legislativo en el Congreso, la CAA presentará el Plan Federal Agroindustrial 2022-2023 con 40 propuestas para el "desarrollo nacional". Se trata de una serie de iniciativas "más abarcativas que la ley de Desarrollo Agroindustrial", aclararon las fuentes, y abarcan, entre otros puntos, al área energética, el desarrollo sostenible, la inclusión de la mujer en el agro, la conectividad digital rural y la infraestructura y logística.