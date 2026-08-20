El campo crece, pero con más concentración y trabajo precarizado

El agro es supuestamente, uno de los pocos sectores favorecidos con el gobierno de Javier Milei. Pero expertos advierten que, en verdad, a su interior está avanzando una segmentación cada vez mayor, que implica el cierre de pequeñas empresas y la ruina de pequeños productores. Y que, a la vez, son cada vez más los trabajadores del sector que caen en la precarización.

No muchos tienen el privilegio de que les vaya bien en la Argentina actual. La industria, el comercio y la construcción son los ejemplos más claros: se trata de los tres rubros que más empleo generan, pero se encuentran muy por debajo de su nivel de noviembre de 2023. Al contrario, la actividad económica es motorizada por otro puñado de sectores, es decir, la energía, la minería, la intermediación financiera, la pesca y el agro.

Pero incluso esto último puede ser matizado, ya que dentro del campo también hay ganadores y perdedores. Estos últimos, perjudicados por el dólar barato, la relativamente alta inflación, la apertura a la importación de alimentos y la crisis del consumo interno.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Así lo muestran los números del sector. El dato positivo es que el agro es uno de los pocos rubros que creó empleo registrado durante el gobierno de Milei. Según cifras oficiales de de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), procesadas por el CEPA, a mayo pasado había unos 22.500 puestos de trabajo en blanco más que en noviembre de 2023 en el sector "Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca" (de los cuales menos de 500 corresponden a la pesca).

Esto, sin embargo, contrasta con lo sucedido del lado patronal. También tomando números de la SRT, analizados por la consultora Politikon Chaco, en el sector "agro" había en mayo de 2026 un 4,6% de empresas empleadoras menos respecto a noviembre de 2023, equivalente a 2.421 empleadores desaparecidos.

La tendencia no es aislada. En verdad, la destrucción de empleadores afecta a toda la economía sin excepciones. El monitor de empresas de Fundar precisa que son 30.633 menos respecto que al momento de asumir Milei. Lo que llama la atención es que esto ocurra también en uno de los pocos rubros en expansión como el agro.

Más concentración empresarial y más empleo precario en el agro

Para analistas y referentes hay al menos dos factores principales que pueden explicar esta tendencia en el campo. Uno es, evidentemente, la concentración productiva en manos de los productores o empresas más grandes.

"Hay una fuerte concentración. Hay sectores en los que ves crecimiento, pero a costa de la pérdida de actores. Por ejemplo, el sector porcino todo los años crece en faena, pero todos los años caen cada vez más productores", advirtió el economista Fernando Rizza, del Centro de Estudios Agrarios (CEA), quien agregó que lo mismo ocurre con otras actividades como la producción de leche o yerba mate.

Ante la consulta de El Destape, también desde la Federación Agraria, que agrupa a pequeños productores, alertaron que la reducción de la cantidad de empleadores "es un claro índice de concentración", según señaló su vicepresidente, José Luis Volando. Para Rizza, la causa macroeconómica "tiene que ver con la caída del poder adquisitivo, el aumento indiscriminado de las importaciones y la competencia desleal".

En paralelo, las cifras oficiales de baja en las empresas totales revelan un segundo fenómeno preocupante: el aumento de la cantidad de trabajadores precarizados, que se da en paralelo a la creación de puestos de trabajo registrados. Y que, por la propia naturaleza del fenómeno, es imposible medir fehacientemente, menos aún para un sector en el que históricamente el trabajo en negro ha sido preponderante.

Desde la propia FAA explicaron a este medio que el registro de la SRT mide "empleadores con al menos un trabajador en relación de dependencia por el cual se pagan aportes". Por lo que un achicamiento en la cantidad de empleadores puede reflejar no necesariamente quiebras o cierres sino el fin del pago de los aportes o una recategorización como monotributista.

Por lo tanto, otros factores que pueden explicar la caída de la cantidad de empleadores, señaló Volando, son "que se haya dejado de pagar los aportes" y que "la ley sacó las penalizaciones por el empleado en negro en caso de juicio" (en referencia a la Ley Bases). Aunque añadió que esto se debe, fundamentalmente, a la "crisis" que atraviesa el rubro, sobre todo los pequeños productores.

En este sentido, Rizza explicó que, probablemente, el resultado neto positivo de empleos registrados creados en el sector se deba a la creación de puestos formales en la agroindustria, mientras que las actividades primarias del agro, especialmente las economías regionales, son las que explican la caída en la cantidad de empleadores totales.