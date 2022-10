Presentaron presupuesto bonaerense 2023 en la Legislatura provincial

(Actualiza con presentación y declaraciones de López)

El Gobierno bonaerense presentó hoy ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para 2023, que contempla gastos por $ 6,9 billones, así como la Ley Impositiva, que determina incrementos tributarios por debajo de la inflación.

La iniciativa, que ingresará en las próximas horas por la Cámara de Diputados, prevé un déficit primario $ 50.000 millones (1,2% del presupuesto total) y un déficit financiero de $ 130.000 millones (3,7%).

Además, incluye pedidos de financiamiento con organismos internacionales en moneda extranjera, así como una autorización para pedir endeudamiento por $ 168.000 millones.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Hacienda provincial, Pablo López, ante los senadores y diputados de todos los bloques políticos, en el edificio anexo de la Cámara baja, en la ciudad de La Plata.

Participaron, además, la vicegobernadora bonaerense y titular del Senado, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín.

"Sigue creciendo la inversión en obra pública, se profundiza la inversión en salud, educación, vivienda y seguridad, con la perspectiva de género como eje transversal y, además, se incluye la perspectiva ambiental", dijo López.

En su alocución, aseguró que "el eje está puesto en la producción y empleo ($ 14.000 millones) y la promoción social ($ 280.000 millones); la infraestructura ($ 550.000 millones, un 8% del presupuesto)".

En ese marco, apuntó que en salud la inversión será de $ 162.000 millones; educación y cultura, $ 1,827 billones; seguridad, $ 62.000 millones; la perspectiva de género, casi $ 129.000 millones, y la ambiental, casi $ 12.000 millones.

El ministro dijo que se transita un contexto de "recuperación económica tras la recesión", y expuso que los niveles de actividad económica son superiores a los de 2019.

Destacó el crecimiento "generalizado en los sectores productivos", como la industria, la construcción, los hoteles y los restaurantes, así como en los municipios.

Sostuvo que "hace 16 meses hay crecimiento en el empleo y baja la tasa de desempleo (11% en 2019 y 8% 2022)", y destacó las exportaciones "récord" en la última década.

Puntualizó que "la provincia de Buenos Aires es la que más aporta en términos netos, un 37%”, y añadió que “recibe el 22%”.

Por lo tanto concluyó que “hay una brecha muy fuerte para los indicadores de vulnerabilidad que tiene la provincia", y pidió "reflexionar" al respecto.

"Encaramos la reestructuración de la deuda en moneda extranjera y llegamos a buen puerto. Ello permite tener perfiles de vencimientos muy distintos a los que teníamos. El año pasado pagamos US$ 100 millones; este año ya pagamos US$ 288 millones y en 2023 tendremos vencimientos por menos de US$ 400 millones ".

Con información de Télam