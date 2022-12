La UIA y las pymes confirman que pagarán el bono de fin de año

Las empresas manifestar su preocupación por el esfuerzo económico extra y se quejaron de que no se prioricen las paritarias, pero admitieron que corresponde pagarlo por ley.

Pese a reiterar sus quejas por la medida oficial, las grandes empresas y las pymes ratificaron este viernes que pagarán el bono de 24.000 pesos para trabajadores registrados que anunció el Gobierno el último jueves.

Tras algunas semanas de demora, y varias discusiones tanto internas como con otros sectores, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dio a conocer finalmente que se pagará un bono de fin de año de 24.000 pesos para trabajadores registrados con salarios relativamente bajos, menores a los 185.000 pesos en términos netos.

El debate sobre el instrumento a utilizar para recomponer los ingresos frente a la aceleración de la inflación no se saldó a favor de lo que pedía el sector productivo. Mientras que un sector del oficialismo, cercano al kirchnerismo, reclamaba una suma fija que achate la pirámide salarial, tanto pymes como grandes empresas apostaban a las negociaciones paritarias que permiten contemplar mejor el aumento que puede afrontar cada sector.

De esta forma, el constantemente preanunciado bono de fin de año, si bien no "empioja" las paritarias como la suma fija ya que no es a cuenta de aumentos futuros, implica que todas las ramas productivas deben hacerse cargo del mismo monto, más allá de la situación particular de cada una.

En este contexto, tanto la Unión Industrial Argentina como las pymes reiteraron sus quejas por la decisión del Gobierno, pero descartaron que, más allá de algunos problemas puntuales, el bono no se pague como corresponde durante lo que resta de diciembre.

La UIA, por su parte, expresó oficialmente "su preocupación por el impacto que tendrá en el sector productivo la modalidad bajo la que se implementará el otorgamiento de un bono para trabajadores privados. "Actualmente, la industria cuenta con más de 800 convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. Industriales y trabajadores del sector consolidaron un modelo que permitió al salario industrial situarse un 40% por encima del promedio nacional", agregó la entidad en un comunicado, reivindicando el mecanismo paritario.

Aun así, fuentes de la UIA con las que habló El Destape agregaron que "de cualquier manera (el bono) ya es un hecho", descartando que puedan existir conflictos por la posibilidad de que el beneficio no se pague.

Las pymes también ratificaron que pagarán el bono pese a las quejas

Una posición similar es la que tienen las pequeñas y medianas empresas. El titular de CGERA, Marcelo Fernández, consideró que "se debería haber discutido sector por sector" para que de ese modo "no se distorsionen" las negociaciones paritarias. Además, aseguró que "no es el mejor momento, porque las pymes damos medio aguinaldo y vacaciones", por lo que es posible que las pymes "se tengan que endeudar a tasas impagables".

De todos modos, Fernández agregó que no cree que "haya situaciones de no pago" porque el monto de 24.000 pesos "no es una cifra exorbitante. Puede haber alguno que esté con alguna problemática, sobre todo por los insumos importados, pero si no no creo que haya problema".

En la CAME, que representa en su mayoría a pequeños comercios, afirmaron a este portal que, "nos va a a costar mucho pagarlo" y que "es un esfuerzo". También relativizaron la deducción de Ganancias que otorgó el Gobierno a las pymes que paguen el bono y que implica que el costo para las empresas sea solo de la mitad: "Hay que pagarlo ahora. La deducción de Ganancias es para quienes cierren el ejercicio el 31 de diciembre y será para abril de 2023", consideró el vocero de la entidad, Salvador Femenía.

Además, afirmaron que por más que parte del ingreso extra que genere el bono puede volver al comercio en forma de consumo, también "es muy posible que eso vaya a precios", socavando igualmente la rentabilidad. Pero, al igual que la UIA y CGERA, en la CAME aclararon que el bono por decreto "tiene fuerza legal y hay que pagarlo, nos guste o no".

Quien tuvo una postura más claramente favorable es Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA). "Esta medida es justa, es razonable, porque va a servir para minimizar el impacto de la inflación en los salarios y recuperar poder adquisitivo", resaltó a la agencia NA, y estimó que el plus de fin de año "es una ayuda para que los trabajadores puedan hacer más sustentable" su salario.