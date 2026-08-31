Becas Progresar de ANSES: requisitos y cómo inscribirse en septiembre 2026

Las Becas Progresar mantienen abiertas durante septiembre de 2026 las inscripciones para estudiantes que quieran acceder al programa. La segunda convocatoria contempla diferentes fechas límite según se trate de Progresar Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo.

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El programa contempla actualmente una beca de $35.000 mensuales, aunque el monto que se deposita todos los meses puede variar según la línea y la situación académica del beneficiario. Además, para ingresar es necesario cumplir requisitos educativos y socioeconómicos.

Quienes ya se anotaron durante la primera convocatoria de 2026 y todavía esperan el resultado no tienen que volver a inscribirse. Esas solicitudes continúan en proceso de evaluación y se actualizan a medida que avanza el análisis de cada caso.

Becas Progresar: hasta cuándo puedo inscribirme en septiembre 2026

Las fechas límite de la segunda convocatoria dependen de la línea elegida:

Progresar Obligatorio: hasta el 4 de septiembre de 2026 .

hasta el . Progresar Superior y Enfermería: hasta el 11 de septiembre de 2026 .

hasta el . Progresar Trabajo: hasta el 27 de noviembre de 2026.

Por lo tanto, durante septiembre todavía habrá posibilidades de anotarse, aunque quienes quieran acceder a las líneas Obligatorio, Superior o Enfermería deberán hacerlo durante los primeros días del mes.

Becas Progresar: el monto que se cobra

ANSES: cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar

Los requisitos varían según la línea de la beca y el nivel educativo. Sin embargo, existe una condición económica común: los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Además, el programa contempla una evaluación académica para comprobar que el solicitante cumple con las condiciones educativas correspondientes. La aprobación combina así una evaluación socioeconómica realizada por ANSES y otra académica, que verifica la condición del estudiante.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar en septiembre

La inscripción se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial de Progresar. Allí el aspirante debe seleccionar la línea que corresponda a sus estudios y completar la postulación dentro de las fechas habilitadas.

Una vez presentada la solicitud, comienza el proceso de evaluación. No existe un plazo único para que todos los aspirantes reciban una respuesta, por lo que las aprobaciones pueden aparecer de manera progresiva.

Cómo cobro Becas Progresar

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en septiembre 2026

El valor mensual de las Becas Progresar es de $35.000 para las distintas líneas. Sin embargo, algunos beneficiarios reciben inicialmente solo una parte de ese monto.

En Progresar Obligatorio, Progresar Superior para ingresantes y Progresar Trabajo se deposita mensualmente el 80%, equivalente a $28.000. Los $7.000 restantes, correspondientes al 20%, quedan retenidos y pueden cobrarse posteriormente una vez que se acredita la regularidad académica o la finalización del curso. En cambio, los estudiantes avanzados que reciben Progresar Superior y los beneficiarios de Progresar Enfermería cobran el 100% de la beca, es decir, $35.000 mensuales, sin esa retención.

Cómo saber si aprobaron la Beca Progresar

Los estudiantes que ya realizaron la inscripción pueden consultar el estado de su postulación y verificar si existe una liquidación asociada al beneficio. El resultado definitivo de la evaluación se publica en la plataforma Progresar.

También es posible revisar información vinculada con la liquidación desde Mi ANSES. Para hacerlo, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a “Atención Virtual” y buscar la opción correspondiente al estado de liquidación de Progresar.