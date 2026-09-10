El BCRA tomó una medida clave sobre los créditos UVA de los bancos con fondos del FGS

El Banco Central (BCRA) estableció un mecanismo de seguimiento sobre los bancos que reciban recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar créditos hipotecarios UVA, al obligarlos a informar diariamente las novedades vinculadas con la operatoria.

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La medida quedó formalizada mediante la Comunicación “A” 8478, fechada el 8 de septiembre y publicada este jueves en el Boletín Oficial. Allí, el organismo dispuso que las entidades financieras deberán remitir los datos previstos en un requerimiento específico referido a los “Créditos hipotecarios UVA - Fondo de Garantía de Sustentabilidad”. La presentación será diaria, aunque sólo deberá realizarse cuando existan novedades.

De esta manera, el Central podrá monitorear la utilización de los fondos previsionales entregados a los bancos y la efectiva canalización de esos recursos hacia los préstamos hipotecarios previstos por el programa lanzado días atrás.

La nueva exigencia complementa la Comunicación “A” 8475, mediante la cual el BCRA reglamentó el mecanismo de licitación de recursos del FGS. El esquema contempla hasta $2 billones destinados a constituir depósitos a plazo fijo UVA en entidades financieras, que a cambio deberán utilizar esos fondos exclusivamente para otorgar créditos destinados a la compra, construcción o mejora de la primera vivienda de personas humanas.

El BCRA actúa en este mecanismo como colaborador técnico y operativo de la ANSES, administradora del FGS, y tiene a su cargo la organización de las licitaciones mediante las cuales se distribuyen los recursos entre las entidades financieras.

La Comunicación “A” 8478 agrega ahora una instancia de control posterior: una vez adjudicado el financiamiento, los bancos deberán reportar al Central las novedades de los créditos hipotecarios vinculados con esos fondos, lo que permitirá seguir el grado de colocación de los recursos y verificar el avance de una operatoria financiada con activos del sistema previsional.

Cómo funcionan los créditos UVA con fondos del FGS de ANSES

Por operación propia, el FGS tiene la opción de colocar dinero a plazo fijo. Ahora la entidad subastará esos plazos fijos a los bancos a plazos de 1 y 5 años. El monto total disponible para este programa es de $2 billones, equivalente a unos US$1.500 millones.

La tasa mínima que deberán pagar los bancos será de UVA + 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA + 4,5% para cinco años. Con esta base los bancos deberán ofrecer créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El dinero deberá ser otorgado para la adquisición de primera vivienda y su estricto uso estará controlado por el Banco Central.

Caputo estimó que, dado que se estima que los bancos otorgan el 70% del valor de la vivienda, el monto asignado a este programa podría darle solución habitacional a unas 17.000 familias.