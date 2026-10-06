Barrios populares sufren por la crisis de Pullaro: 7 de cada 10 hogares no cubren sus necesidades básicas

Mientras las demandas sociales hacia la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se intensifican, las condiciones de vulnerabilidad en los sectores más postergados de la capital provincial alcanzaron un nivel crítico. Según los datos del Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2026, 7 de cada 10 hogares en los barrios populares de la ciudad de Santa Fe no logran cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos.

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El estudio, elaborado por la Misión de Salud Irma Carrica de Patria Grande, alcanzó a 261 viviendas, en las que viven alrededor de 1.060 personas y permitió relevar las condiciones habitacionales, económicas, alimentarias, sanitarias y ambientales de distintos sectores de la ciudad. El informe plantea que las condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios, el espacio disponible y la situación económica y laboral se relacionan entre sí y generan diferentes escenarios de vulnerabilidad según cada territorio.

Según el informe, 181 de las 261 viviendas relevadas —el 69,4%— no logra cubrir sus necesidades básicas, mientras que apenas el 3,8% manifestó tener capacidad de ahorro. En varios de los barrios o zonas analizados, más del 75% de las viviendas no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, con los registros más elevados en sectores como Las Lomas, 12 de octubre y 29 de abril.

El relevamiento también expuso las condiciones habitacionales de las familias. El 34% de los hogares vive en situación de hacinamiento y el 13% en hacinamiento crítico, mientras que también se registraron dificultades para acceder a servicios básicos.

Entre los datos relevados aparece que el 18% de las viviendas no cuenta con agua potable, mientras que el 38% tiene una conexión informal de electricidad. En algunos sectores, la proporción es todavía mayor: en Las Lomas y La Tablada alcanza al 85%, mientras que en 29 de abril llega al 100%.

Preocupación por la alimentación

Esta precariedad económica impacta directamente en la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables de Santa Fe: el 64,4% de los hogares encuestados manifestó haber sentido preocupación por no poder garantizar una alimentación completa durante los meses previos al relevamiento.

El informe refleja situaciones extremas en las que las familias solo logran asegurar una de las dos comidas principales del día. Frente a esta crisis, la cobertura estatal resulta francamente insuficiente: apenas el 36,3% de las viviendas afectadas recibió algún tipo de ayuda (como la Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios o viandas escolares), dejando a más de un centenar de familias desamparadas sin asistencia alguna. La alarma es aún más crítica en barrios como Abasto, Alto Verde (Manzana 6) y 29 de Abril, donde el desabastecimiento golpea a más del 83% de los hogares.

Esta radiografía coincide con la advertencia de los comedores comunitarios locales, que registran un aumento sostenido en la demanda diaria. "Antes venía una persona, ahora vienen familias enteras a buscar comida", señaló a Telefé Santa Fe Marcelo Olivares, referente del Hogar María Auxiliadora.

La institución funciona al límite de su capacidad, con un tope de 351 raciones diarias que resulta desbordado por la realidad del barrio. Frente a fondos provinciales y nacionales que se vuelven deficitarios, el centro depende cada vez más del aporte solidario de vecinos que donan insumos básicos como verdura, harina y azúcar para sostener el plato de comida de cientos de santafesinos.