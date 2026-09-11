Banco Comafi renovó su identidad de marca y lanzó un nuevo logo

El Banco Comafi anunció la presentación de su nueva identidad de marca. Según indicó la empresa, el cambio trasciende un rediseño gráfico para posicionarse como la expresión de un proceso de evolución operativa y comercial que la entidad financiera viene implementando en los últimos años.

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Con una red que supera las 60 sucursales en Argentina y más de cuatro décadas en el mercado local, la firma de capitales nacionales reafirmó su compromiso con el segmento corporativo, la innovación y el acompañamiento personalizado.

Las claves del cambio del Banco Comafi y cómo será su nuevo logo

La propuesta de Comafi se apoya en pilares que buscan responder a las exigencias actuales del sistema financiero:

Liderazgo en segmentos clave: Fortalecimiento de servicios para empresas, agronegocios, Mercado de Capitales, operaciones fiduciarias, CEDEARs, custodia y leasing.

Integración tecnológica: Optimización de procesos internos y herramientas digitales en cada área operativa para impulsar la eficiencia y la escala del negocio.

Nuevo concepto de marca: Bajo el lema "A la altura de tus desafíos", la entidad busca reflejar un modelo de atención flexible con soluciones a medida para sus clientes.

"Contamos con una organización sólida, preparada para seguir creciendo y generando valor en el mercado. Nuestro objetivo es profundizar este camino, acelerando la transformación e integrando tecnología en cada rincón de nuestra operación", destacó Gonzalo Gutiérrez, CEO de Comafi.

El desarrollo de la nueva identidad visual fue realizado en conjunto con la consultora internacional FutureBrand. La simbología del nuevo logotipo combina gráficamente la "agilidad propia de una embarcación ligera con la solidez y estabilidad de un gran navío para atravesar diversos contextos económicos".

Tamara Vinitzky, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO, enfatizó que la renovación implica "evolucionar la forma de expresarse para que la marca transmita quiénes somos de una forma más cercana, ágil y acorde a los desafíos actuales".

Por su parte, Francisco Cerviño, vicepresidente de la institución, concluyó que esta evolución de marca es el resultado directo del crecimiento del negocio y del conocimiento técnico desarrollado por sus equipos profesionales.