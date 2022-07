Preocupa la compra de dólar ahorro y se complican las reservas del Banco Central

La compra para atesoramiento puede superar largamente el total registrado en 2021. Mientras tanto, el Banco Central pierde reservas por la alta demanda energética y se complica el cumplimiento de metas con el FMI.

La guerra en Europa, la crisis inflacionaria y los consecuentes cimbronazos políticos dentro del Frente de Todos encendieron las alertas de los pequeños ahorristas, que ante el temor de un quiebre económico profundizan la sangría de dólares que sufren las reservas del Banco Central (BCRA). La compra de divisas para atesoramiento podría dispararse respecto al 2021, lo cual afecta directamente a los objetivos de acumulación que el Gobierno acordó con el FMI. En lo que va del año, la compra de este tipo de dolar ya es similar a todo el período 2021, por lo que el aumento anual ya es casi seguro.

De acuerdo a un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), la compra de dólares por parte de pequeños ahorristas podría aumentar abruptamente en comparación a los registros del año pasado. Esta suba responde al encarecimiento de la comida producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la profundización del espiral inflacionario y el empeoramiento de las expectativas de mercado ante la crisis política en el Gobierno. Con los precios subiendo cada vez más y de forma más reiterada, los ahorristas prescinden del peso y huyen al dólar como un histórico mecanismo de protección.

Tras un 2020 con compras por U$S 3.053 millones por parte de los ahorristas, las medidas del BCRA habían logrado bajar esta demanda a U$S 518 millones durante el 2021. Sin embargo, según el informe, se estima que durante este año las compras de dólares con este fin vuelvan a crecer, alcanzando los U$S 1.500 millones.

Además, la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía representó un tembladeral que repercutió de forma directa: el dólar blue se disparó hasta casi los $ 300 y la brecha cambiaria se amplió a niveles que se acercan a los marcados en octubre del 2020 (150%). Por ende, no se vislumbra un cambio de expectativas fuerte que pueda revertir la tendencia. El aumento de la brecha denota una mayor tensión en el mercado cambiario, y genera presiones devaluatorias para el tipo de cambio oficial.

En paralelo, las compras en el exterior con tarjetas de créditos y el turismo externo son otra fuente relevante de demanda de divisas. En los primeros cinco meses de 2022, estas compras ya acumulan un total de U$S 2.460 millones, el valor mas elevado en cuatro años. Este fue el motivo que llevó al Gobierno a endurecer las restricciones sobre el segmento turístico en relación al uso de la divisa.

Se complican las metas de acumulación del Banco Central

Desde inicios de 2022 y hasta el 15 de julio, las reservas internacionales crecieron solo U$S 800 millones, un valor que se encuentra por debajo de lo deseable en perspectiva hacia fin de año. En ese sentido, el documento amplió: "En el plano de las reservas internacionales líquidas, la tenencia del BCRA también es muy baja, y esto aporta mayor debilidad a la gestión económica. El desafío para la ministra Batakis será encontrar los caminos para acumular reservas, de manera que la falta de dólares no frene la producción".

En lo que va de año, la autoridad que comanda Miguel Pesce registra compras netas por U$S 1.100 millones. La meta pautada con el FMI para este año implica comprar U$S 5.800 millones netos, y la segunda parte del año se presenta desafiante en ese sentido. La amplia demanda energética que motoriza la guerra produce constantes pérdidas de reservas para atender esta necesidad.

"La entrada y salida de dólares por el mercado formal de cambios se explica por los movimientos en la Cuenta Corriente, la Cuenta Capital y la Cuenta Financiera. En el acumulado entre enero y mayo de 2022, el movimiento neto fue de una salida de US$ 876 millones, resultado muy negativo si se lo compara con el ingreso por US$ 4.703 millones en el mismo período del año anterior", explicó el informe.

Por último, en el plano de la compra y venta de bienes, la Cuenta Corriente registra superávit en 48 de los últimos 49 meses, por el resultado de mayores exportaciones que importaciones. Sin embargo, los movimientos relacionados a la compra y venta de servicios se observa un déficit sistemático que se ha acelerado mucho este año.