Bancarios con aumento en octubre 2026: cuánto cobran y el salario que ganan

Los trabajadores bancarios llegan a octubre de 2026 con un salario inicial conformado de $2.505.061,24, tras el último acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector financiero. Al sumar la participación en las ganancias (ROE), de $72.413,50, el ingreso mínimo total asciende a $2.577.474,74.

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La última actualización fue del 1,7%, correspondiente a la inflación de agosto, y llevó el incremento salarial acumulado durante los primeros ocho meses de 2026 al 21,3% respecto de diciembre del año pasado. La recomposición alcanzó tanto a las remuneraciones como a los adicionales incluidos en la estructura salarial del sector.

Cuánto cobran los bancarios en octubre 2026

Para la categoría administrativa inicial, el salario básico quedó establecido en $1.642.764,63. Sin embargo, ese monto no representa el ingreso completo del trabajador, ya que el salario conformado incorpora otros conceptos.

Los principales valores de referencia son:

Concepto Monto Básico administrativo inicial $1.642.764,63 Salario inicial conformado $2.505.061,24 Participación en ganancias (ROE) $72.413,50 Ingreso mínimo total $2.577.474,74

La remuneración efectiva puede ser superior según la antigüedad, categoría, tareas realizadas, formación académica, zona geográfica y otros adicionales que correspondan a cada trabajador.

Salarios bancarios confirmados

Bancarios: cuánto cobran según categoría y antigüedad

Las escalas presentan diferencias importantes a medida que aumenta la antigüedad o la responsabilidad del puesto.

Entre los salarios básicos informados se encuentran:

Administrativo con 10 años de antigüedad: $1.989.990,36.

$1.989.990,36. Trabajador de maestranza con 20 años: $2.181.619,07.

$2.181.619,07. Jefe de servicio de primera categoría de ordenanza: $2.255.322,41.

$2.255.322,41. Capataz general de maestranza: $3.478.797,97.

$3.478.797,97. Jefe de departamento de primera categoría administrativa: $5.454.047,67.

$5.454.047,67. Subgerente departamental de primera categoría: $7.208.187,32.

Estos importes corresponden a los básicos de cada puesto y no necesariamente al ingreso final, debido a que pueden incorporarse otros conceptos salariales.

Salarios con aumento en octubre

Cuáles son los adicionales que cobran los empleados bancarios

La actualización salarial también alcanzó a los adicionales correspondientes a determinadas funciones. Para quienes realizan tareas de cajero, el adicional quedó en $163.963,06, mientras que la compensación por falla de caja asciende a $287.355,05. La falla de caja en moneda extranjera se estableció en $82.261,33.

También se actualizaron los adicionales por formación académica:

Título secundario: $27.979,69.

Título terciario: $65.069,99.

Título universitario: $97.604,47.

Guardería: $416.341,95.

Estos conceptos se incorporan únicamente cuando el trabajador cumple con las condiciones previstas para percibirlos.

Los trabajadores de entidades financieras que desempeñan sus tareas en determinadas provincias y localidades del sur del país cuentan con un adicional específico por zona. Los valores actualizados son de $455.489,91 en La Pampa; $498.870,24 en Patagones, Río Negro y Neuquén; y $585.630,91 en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur.

Día del Bancario 2026: cuánto se cobra

La actualización salarial también impactó en el monto correspondiente al Día del Bancario, que se paga en noviembre. Para la categoría inicial, el valor mínimo quedó establecido en $2.233.175,44. La suma está integrada por un componente fijo de $1.973.675,85 y otro que varía según el coeficiente de cada categoría. El importe todavía puede modificarse si se producen nuevas actualizaciones salariales antes de su pago.

La paritaria bancaria mantuvo durante 2026 un mecanismo de revisiones periódicas vinculado con la evolución de los precios. Con el último incremento del 1,7%, el aumento acumulado alcanzó el 21,3% frente a diciembre de 2025.

Las próximas escalas dependerán de las nuevas revisiones entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias, por lo que los valores vigentes podrán volver a modificarse en función de los futuros acuerdos salariales.