A pesar de faltar dólares, es récord la importación de productos chinos

En el primer cuatrimestre hubo récord de importación de bienes de consumo provenientes del gigante asiático. En lo que va del año se esfumaron 800 millones de dólares del Banco Central.

Ante la falta desesperante de dólares, el Gobierno permite que las divisas se vayan hacia la compra de bienes de consumo chinos. En el primer cuatrimestre del año hubo récord de importación de este tipo de productos provenientes del gigante asiático.

Según datos de la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis, en el primer cuatrimestre del año, las compras al país del chino acumularon U$S 5.655 millones y estuvieron 54% por encima del promedio de los últimos seis años. En comparación al 2021, los mayores incrementos, en términos de valor, se vieron en los Bienes Intermedios y Bienes de capital (U$S 701 millones y U$S 543 millones, respectivamente).

En términos porcentuales, las subas más altas se vieron en vehículos automotores de pasajeros y combustibles y lubricantes, ya que ambos crecieron un 100% contra 2021. Un dato realmente preocupante es que las importaciones de bienes de consumo pasaron de 534 millones de dólares en abril 2021 a 800 millones en el mismo mes del 2022, representando una suba del 33,25%. Contra el 2020, el resultado se incrementa al 55%.

De acuerdo al último informe difundido por el Indec, al observar los números detenidamente se desprende que el intercambio comercial con China registró un déficit de 4.029 millones de dólares. Fue el de mayor magnitud entre los registrados con los diferentes países y bloques económicos.

Solo en abril, el comercio con China arrojó en abril un saldo negativo de 879 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 374 millones de dólares, con una caída de 21,1% (-100 millones de dólares) respecto a igual mes

del año anterior. En tanto, las importaciones desde el gigante asiático totalizaron 1.253 millones de dólares y aumentaron 36% con respecto a abril de 2021. El intercambio con China representó 5,9% de las exportaciones argentinas totales y 22,8% de las importaciones.

En los festejos por los 100 años de YPF, la vicepresidenta Cristina Kirchner aprovechó la oportunidad para advertir por la debilidad de las reservas en el Banco Central. "Hay un deporte nacional en este país, que es sacarles las reservas al BCRA", soltó Cristina en el acto llevado a cabo en la localidad de Villa Martelli.