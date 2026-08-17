Bajan los bonos y el Riesgo País se acerca a los 500 puntos

Los bonos de la deuda pública ceden hasta 0,8% al promediar las operaciones de este lunes en Wall Street. De esta forma, el Riesgo País avanza hasta 483 puntos.

En tanto, los ADRs operan con mayoría de bajas, en una jornada complicada a nivel internacional. De hecho, el precio del petróleo se acerca a los U$S 90 dada la incertidumbre por la resolución en el conflicto de Medio Oriente.

En Buenos Aires no hay actividad en la Bolsa local por el feriado en Conmemoración del 17 de Agosto.

Tampoco hay operaciones cambiarias formales. Solo hay transacciones en el mercado informal a un precio de $ 1.520 y $ 1.540 para compra y venta, respectivamente.

El petróleo vuelve a la zona de los U$S 90

El petróleo Brent vuelve a acercarse a los U$S 90 tras recrudecer el conflicto en Medio oriente. Las idas y vueltas sobre la firma de un acuerdo vuelven a inquietar a los mercados y el barril de crudo sube a U$S 88,79 por unidad.

En las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar a Oman si se interpone en las negociaciones con Irán. El líder republicano también expresó su intención de incluir al Estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos al finalizar el conflicto. Toda esta escalada no hizo más que elevar la incertidumbre que se reflejó en el precio.

En Argentina los productores siguen esperando una estabilización del precio del barril para definir qué hacer con el precio de los combustibles.

Incertidumbre cambiaria

Según la Consultora 1816, “marcar los $1.500 como techo de corto plazo también afectó la dinámica de la deuda en dólares, con un mal desempeño reciente en comparación con sus pares emergentes". Y profundizó: "Lo de los bonos en dólares -y lo de las acciones- seguramente también haya tenido que ver con las últimas encuestas, que sugieren que la aprobación de Milei volvió a mínimos -o a casi mínimos- de su gestión".

A contramano del discurso del Gobierno, señaló que "los números de actividad no ayudan, porque siguen consolidando la idea de una economía muy heterogénea, con los sectores intensivos en mano de obra sin terminar de recuperarse”.