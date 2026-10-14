Avanza la fusión: Telecom le vende a Metrotel seis millones de líneas por USD 450 millones

La fusión Telecom-Telefónica avanza a paso firme. Este miércoles, la primera tomó una decisión clave cuando su directorio aprobó la oferta de Metrotel para comprar las seis millones de líneas de telefonía móvil e internet residencial que la compañía estaba obligada a transferir como parte de las condiciones impuestas por el Estado. La venta se concretará por 450 millones de dólares y significará que esos millones de líneas móviles pasarán a ser parte del servicio brindado por Tuenti.

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De las 6 millones de líneas móviles, 4 millones se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2 millones en otras regiones. La venta también incluye 211.566 clientes de internet residencial en 28 localidades, todos con una línea de telefonía fija asociada.

El directorio de Telecom comunicó su decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y, con eso, cumplió con la condición impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) para que desinvierta parcialmente y, así, sostienen el ente estatal, se evite el monopolio. Una mirada más detallada de quiénes están detrás de Metrotel, sin embargo, ponen en duda esa aseveración.

Telecom aceptó la oferta mientras Metrotel cambia de accionistas y pasó a manos argentinas. Recientemente se conoció la salida de Blackstone y Riverwood Capital, dos fondos que habían comprado la empresa por unos 190 millones de dólares a Sociedad Comercial del Plata en 2017. Los nuevos dueños son Nippur Fiber Holding, que tendrá 51%, y el fondo estadounidense Beacon, con 49%.

La transacción no sólo supone la compra de las líneas de los teléfonos celulares. Según informó Telecom, Metrotel recibirá derechos de uso de espectro radioeléctrico, infraestructura física específica y las posiciones contractuales necesarias para operar el negocio. Asimismo, se acordó compartir recursos de red, servicios de roaming y espacios conjuntos para instalar parte de la infraestructura.

Crece Tuenti, la marca visible

La venta incluye también una licencia para utilizar la marca Tuenti en el país. Los seis millones de líneas móviles operarán bajo esta identidad comercial que ya existe. Tuenti fue hasta ahora la segunda marca de Movistar. Ofrecía precios más bajos para un público más joven o con menor poder adquisitivo.

Aunque no aparece en el documento, se entiende que se agregará que Telecom no podrá salir a tentar a esos seis millones de clientes para que vuelvan a su cartera.