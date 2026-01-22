Cuánto salen los autos chinos que llegaron a la Argentina en enero 2026

Autos importados: cuánto valen en el mercado

La llegada de autos chinos a la Argentina dejó de ser un fenómeno aislado y se consolidó como una de las principales novedades del mercado automotor en el arranque de 2026. Con barcos completos descargando unidades provenientes de China, la oferta creció con fuerza. El ingreso de vehículos del gigante asiático aumentó más de 500% frente a comienzos de 2025.

La expansión está explicada por la apertura de importaciones, la flexibilización de cupos y los beneficios arancelarios para tecnologías verdes, como autos eléctricos e híbridos. Sin embargo, lejos de convertirse en opciones “de remate”, los modelos chinos se posicionan en una franja de precios competitiva, apostando más al equipamiento y la tecnología que al bajo costo extremo.

Autos chinos: cuánto cuestan

Los precios de los autos chinos en enero de 2026

Un relevamiento de los valores de venta al público, expresados en dólares, muestra cómo se distribuye la oferta según segmento:

Entrada de gama y citycars

BYD Dolphin Mini GL: US$ 22.990

BYD Dolphin Mini GS: US$ 23.990

SUV compactos y medianos

MG ZS HEV (Confort): US$ 27.500

MG ZS HEV (Luxury): US$ 29.900

Chery Tiggo 7 PRO: US$ 32.900

GAC GS4 Emkoo HEV: US$ 33.800

JAC JS6: US$ 33.900

Geely EX5 (eléctrico): US$ 34.800

Forthing T5 EVO: US$ 36.840

SUV grandes y alta gama

GAC GS8: US$ 60.000

En términos generales, el precio de un SUV chino promedio se mueve entre US$ 23.000 y US$ 35.000, mientras que las versiones más grandes, con tracción integral o tecnología híbrida avanzada, superan con holgura los US$ 50.000 y en algunos casos se acercan a los US$ 80.000.

Valor de los autos chinos

Aunque muchos modelos ingresan sin pagar el 35% de arancel extrazona, especialmente los eléctricos e híbridos, el valor final al público sigue impactado por costos logísticos, IVA e impuestos internos. Ese esquema limita la posibilidad de ofrecer precios significativamente más bajos frente a marcas tradicionales.

Qué marcas lideran el desembarco a la Argentina

El mercado se volvió más competitivo y fragmentado, con la llegada de nuevas marcas y el relanzamiento de otras ya conocidas. Baic encabeza el segmento con alrededor del 2,2% del mercado, seguida por Haval, con cerca del 1%.

Detrás de este avance aparecen grandes grupos empresarios locales:

Grupo Antelo: Haval, Tank, Ora y el relanzamiento de Changan.

Grupo Corven: Chery, Foton y DFSK.

Grupo Eximar: MG.

Avantek: GAC.

Grupo Belcastro: Baic y Skywell.

La excepción es BYD, que opera de manera directa en el país, sin importador intermediario.

Así, en enero de 2026, los autos chinos ya no son una rareza: se integran al mercado argentino con precios competitivos, fuerte apuesta tecnológica y una presencia cada vez más visible en concesionarios.