Los aumentos que llegan en septiembre 2026: transporte público, alquileres, prepagas y más

Septiembre llegará con nuevos aumentos en servicios públicos y privados que volverán a presionar sobre los gastos mensuales de los hogares. Desde el martes 1° subirán el transporte público, las cuotas de las prepagas, los colegios privados y los peajes, mientras que también habrá actualizaciones en alquileres y servicios como agua, luz y gas.

Uno de los incrementos más relevantes será el del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y el subte aumentarán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un ajuste del 4,3%. Los trenes, por su parte, subirán 14,29%.

A esto se suman las prepagas, con incrementos que llegarán hasta el 3,11%, y los colegios privados con aporte estatal, cuyas cuotas subirán hasta 4,2% en CABA y 2,5% en la provincia de Buenos Aires.

Transporte público: cuánto aumentan colectivos, trenes y subte

Los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,1% desde septiembre. Con SUBE registrada, el boleto para los recorridos de hasta tres kilómetros pasará a $887,99, mientras que el tramo de entre tres y seis kilómetros costará $986,70.

Para los recorridos de entre seis y 12 kilómetros, el boleto será de $1.062,70 y para los superiores a 12 kilómetros alcanzará los $1.138,77.

En la provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas a partir del 200 tendrán una suba del 4,3%. El boleto mínimo con SUBE registrada pasará a $1.158,97 y llegará hasta $2.043,84 para los recorridos superiores a 27 kilómetros.

Los trenes del AMBA tendrán un incremento mayor. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aumentará 14,29% y pasará de $420 a $480 para quienes utilicen una SUBE registrada.

Cuáles son los aumentos confirmados

Cuánto costará el subte en septiembre

El subte porteño aumentará 4,1%. El boleto general con SUBE registrada quedará en $1.753, mientras que con una tarjeta sin registrar alcanzará los $2.541,10. El Premetro, en tanto, tendrá una tarifa de $613,55.

Se mantendrá el sistema de descuentos por cantidad de viajes mensuales. Entre los viajes 21 y 30, por ejemplo, la tarifa será de $1.402,40; desde el viaje número 41, bajará a $1.051,80.

Prepagas: aumentos de hasta 3,11%

Las empresas de medicina prepaga también actualizarán sus cuotas en septiembre, con incrementos que oscilarán según la compañía, el plan contratado y, en algunos casos, la región.

Los aumentos informados van desde 1,9% hasta 3,11%. OSDE aplicará ajustes de entre 1,9% y 2,3%; Avalian, 2,5%; Hospital Italiano, 2,1%; Hospital Alemán, 2,36%; y Swiss Medical, 2,2%.

Sancor Salud tendrá aumentos de entre 2,41% y 3,11%, mientras que Galeno aplicará entre 2,3% y 2,8% y Omint llegará hasta 2,9%. En algunos casos, los incrementos también alcanzarán a los copagos.

Cuánto aumenta el transporte en septiembre

Alquileres: cuánto pueden aumentar en septiembre

Para quienes tienen contratos de alquiler con ajustes vinculados al IPC, el incremento dependerá de la periodicidad establecida en cada contrato y de la inflación acumulada durante los meses considerados.

Con una inflación de julio del 2,1%, y tomando como ejemplo un alquiler actual de $650.000, una actualización trimestral representaría un incremento acumulado del 6,22% y llevaría el valor aproximadamente a $690.461. En caso de una actualización cuatrimestral, la variación acumulada sería del 8,99% y el alquiler pasaría a alrededor de $708.413.

Colegios privados: cuánto subirán las cuotas

Los colegios privados con aporte estatal también tendrán nuevos valores. En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios autorizados contemplan aumentos de hasta 4,2%.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el incremento será del 2,5% para los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aporte estatal. La actualización alcanza en conjunto a cerca de 1,5 millones de alumnos.

Peajes: nuevas tarifas desde septiembre

Los peajes de las autopistas administradas por AUSA subirán 4,1%. Para vehículos livianos, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costarán $4.707,81 en horario normal y $6.671,74 en hora pico.

En Illia, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $1.961,39 y $2.773,69, respectivamente, mientras que el Paseo del Bajo tendrá un valor de $10.416,61 para vehículos livianos.

Qué pasará con la luz, el gas y el agua

Las tarifas de electricidad y gas también tendrán novedades durante septiembre, aunque todavía resta conocer los cuadros definitivos. Los valores de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN se publican hacia el cierre de cada mes.

Además, desde septiembre el tope de consumo eléctrico subsidiado bajará de 300 kWh a 150 kWh, un cambio que puede impactar en las facturas de los usuarios alcanzados.

En el caso de AySA, también cambiará el mecanismo de actualización. Desde septiembre dejará de regir el tope del 3% mensual aplicado entre mayo y agosto y el nuevo valor dependerá de la fórmula automática basada en el Coeficiente de Modificación K.

Así, septiembre comenzará con aumentos en buena parte de los gastos fijos de los hogares, con el transporte entre los rubros de mayor incremento y nuevas actualizaciones pendientes en los servicios públicos.