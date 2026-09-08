Aumento para los trabajadores de seguridad privada en septiembre 2026: salario y cuánto cobran

Los trabajadores de seguridad privada tienen nuevos salarios en septiembre 2026, de acuerdo con la escala acordada entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

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El esquema forma parte del acuerdo salarial vigente entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2026 para los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

Para septiembre, los ingresos están compuestos por el salario básico correspondiente a cada categoría, el adicional por presentismo, $524.000 en concepto de viáticos y una asignación no remunerativa de $50.000.

El acuerdo fue homologado por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y alcanza a las diferentes funciones operativas, administrativas y de monitoreo comprendidas en la actividad.

Salarios con aumento en septiembre

Cuánto cobran los trabajadores de seguridad privada en septiembre 2026

El salario final varía de acuerdo con la categoría en la que se encuentre encuadrado cada empleado. Para un Vigilador General, por ejemplo, el ingreso total previsto para septiembre asciende a $1.791.600.

En las categorías con mayores remuneraciones, como Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos, el total llega a $1.956.800.

La escala salarial completa de septiembre queda de la siguiente manera:

Categoría Básico Presentismo Viáticos Suma no remunerativa Total Vigilador General $1.037.600 $180.000 $524.000 $50.000 $1.791.600 Vigilador Bombero $1.105.700 $195.100 $524.000 $50.000 $1.874.800 Administrativo $1.137.100 $203.000 $524.000 $50.000 $1.914.100 Vigilador Principal $1.172.100 $210.700 $524.000 $50.000 $1.956.800 Verificación de Eventos $1.105.700 $195.100 $524.000 $50.000 $1.874.800 Operador de Monitoreo $1.105.700 $195.100 $524.000 $50.000 $1.874.800 Guía Técnico $1.137.100 $203.000 $524.000 $50.000 $1.914.100 Instalador de Sistemas Electrónicos $1.172.100 $210.700 $524.000 $50.000 $1.956.800 Controlador de Admisión y Permanencia General $1.037.600 $180.000 $524.000 $50.000 $1.791.600

De esta manera, los ingresos totales previstos por la escala se ubican entre $1.791.600 y $1.956.800, dependiendo de la función.

Personal de seguridad privada con aumento

Cuánto cobra un Vigilador General en septiembre

El Vigilador General tiene un salario básico de $1.037.600. A ese monto se agregan $180.000 por presentismo, $524.000 correspondientes a viáticos y la suma no remunerativa de $50.000. Con todos esos componentes, el ingreso total de la categoría alcanza los $1.791.600 en septiembre. El mismo monto corresponde al Controlador de Admisión y Permanencia General, ya que ambas categorías tienen idénticos valores en la escala vigente.

Qué categorías de seguridad privada tienen los salarios más altos

Dentro de la escala de septiembre, el Vigilador Principal y el Instalador de Sistemas Electrónicos tienen los ingresos más elevados. En ambos casos, el básico es de $1.172.100 y el presentismo asciende a $210.700. Al sumar los $524.000 de viáticos y los $50.000 no remunerativos, la remuneración total llega a $1.956.800.

Por debajo se encuentran los Administrativos y Guías Técnicos, con un ingreso total de $1.914.100. Los Vigiladores Bomberos, Operadores de Monitoreo y trabajadores de Verificación de Eventos, en tanto, alcanzan los $1.874.800.

Qué adicionales cobran los empleados de seguridad privada

La paritaria también contempla adicionales para los trabajadores que prestan servicios en determinados destinos. El personal destinado al ámbito aeroportuario recibe en septiembre un adicional de $140.600. Para quienes trabajan en la provincia de Neuquén, el extra establecido es de $80.000.

Además, el acuerdo fija en $20.960 el adicional vacacional remunerativo por cada día de vacaciones gozado durante el mes.

Estos conceptos se agregan cuando corresponda a los valores establecidos en la escala general, por lo que el ingreso final de algunos trabajadores puede superar los montos previstos para su categoría.