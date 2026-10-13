Aumento para los trabajadores de seguridad privada en octubre 2026: salario y cuánto cobran

Los trabajadores de seguridad privada reciben un aumento salarial en octubre de 2026 que eleva el sueldo básico de un Vigilador General a $1.053.200. Al sumar el presentismo, los viáticos y el pago no remunerativo establecidos en la paritaria, el ingreso total conformado de esta categoría alcanza los $1.838.200 mensuales, antes de los descuentos correspondientes.

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La actualización fue acordada entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07. El entendimiento, homologado mediante la Disposición 897/2026, contempla incrementos progresivos hasta diciembre.

Cuánto cobran los empleados de seguridad privada en octubre 2026

Los salarios básicos varían según las funciones y responsabilidades de cada trabajador. La escala vigente para octubre es la siguiente:

Categoría Salario básico Vigilador General $1.053.200 Vigilador Bombero $1.123.000 Administrativo $1.155.100 Vigilador Principal $1.191.000 Verificación de Eventos $1.123.000 Operador de Monitoreo $1.123.000 Guía Técnico $1.155.100 Instalador de Sistemas Electrónicos $1.191.000 Controlador de Admisión y Permanencia General $1.053.200

Estos importes corresponden exclusivamente al básico de convenio. El ingreso final puede ser superior por los adicionales que correspondan según la jornada, la antigüedad y las condiciones de trabajo.

Salarios confirmados de octubre

De cuánto es el aumento salarial de seguridad privada en octubre

Para el Vigilador General, el incremento mensual fue de aproximadamente 1,5%, ya que su salario básico pasó de $1.037.600 en septiembre al valor vigente en octubre.

En el resto de las categorías también se aplicaron actualizaciones:

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: aumento de $17.300.

Administrativo y Guía Técnico: incremento de $18.000.

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: suba de $18.900.

Controlador de Admisión y Permanencia General: mejora de $15.600.

Los ajustes forman parte del cronograma de aumentos mensuales establecido para el último tramo de 2026.

Cuánto cobra un vigilador con presentismo y viáticos

Además del básico, la escala incluye otros conceptos que integran el ingreso mensual. En octubre, la remuneración conformada del Vigilador General se compone de:

Concepto Importe Salario básico $1.053.200 Presentismo $180.000 Viáticos $545.000 Suma no remunerativa $60.000 Total conformado $1.838.200

El total corresponde a los conceptos contemplados en la escala y no equivale necesariamente al salario de bolsillo. Por otra parte, el acuerdo establece un viático de $21.360 por cada día efectivamente trabajado durante octubre.

También contempla un adicional vacacional remunerativo, transitorio y extraordinario del mismo importe por día de vacaciones, con un máximo de 21 días.

Salarios con aumento

Cuánto aumentarán los salarios de seguridad privada en noviembre y diciembre

La paritaria dejó establecidos los básicos de convenio para los próximos dos meses.

Categoría Octubre Noviembre Diciembre Vigilador General $1.053.200 $1.069.000 $1.085.000 Vigilador Bombero $1.123.000 $1.140.500 $1.159.500 Administrativo $1.155.100 $1.173.400 $1.194.000 Vigilador Principal $1.191.000 $1.210.200 $1.232.300 Verificación de Eventos $1.123.000 $1.140.500 $1.159.500 Operador de Monitoreo $1.123.000 $1.140.500 $1.159.500 Guía Técnico $1.155.100 $1.173.400 $1.193.900 Instalador de Sistemas Electrónicos $1.191.000 $1.210.200 $1.232.300 Controlador de Admisión y Permanencia General $1.053.200 $1.069.000 $1.085.000

De acuerdo con el esquema acordado, los trabajadores continuarán recibiendo incrementos en sus haberes básicos durante noviembre y diciembre.

Qué suma no remunerativa cobran los vigiladores

El acuerdo también establece pagos extraordinarios que se abonan por separado del salario básico. Los importes son:

Septiembre: $50.000.

Octubre: $60.000.

Noviembre: $70.000.

Diciembre: $120.000.

La suma correspondiente a diciembre se incorporará al salario básico de convenio desde el 1° de enero de 2027. Mientras estos pagos mantengan su carácter no remunerativo, no integran la base de cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las horas extras ni la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué descuentos se aplican a los trabajadores de seguridad privada

La paritaria contempla un aporte solidario del 2% sobre el salario básico para los empleados comprendidos en el convenio que no estén afiliados a UPSRA. En octubre, las retenciones por este concepto son:

Categoría Aporte solidario Vigilador General $21.064 Vigilador Bombero $22.460 Administrativo $23.102 Vigilador Principal $23.820 Operador de Monitoreo $22.460 Guía Técnico $23.102

Los afiliados al sindicato abonan la cuota sindical del 3%, sin acumular el aporte solidario del 2%.

La retención solidaria tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Qué trabajadores de seguridad privada cobran un plus de $160.000

UPSRA también acordó un adicional particular para los empleados de Group of Private Security que prestan servicios en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El beneficio comenzó con un importe de $80.000 y desde octubre asciende a $160.000 mensuales. Este pago se suma al adicional aeroportuario previsto en la escala general y responde a las características específicas de las tareas desarrolladas en ese establecimiento.

El beneficio alcanza únicamente a los trabajadores comprendidos en ese acuerdo particular y no se extiende al conjunto del personal de seguridad privada.