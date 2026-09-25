Aumenta el subte en octubre 2026: cuánto cuesta el boleto

El subte de la Ciudad de Buenos Aires aumentará 3,6% desde el jueves 1° de octubre de 2026 y la tarifa general con SUBE registrada pasará de $1.753 a $1.817 por viaje, según el nuevo cuadro tarifario oficializado por el Gobierno porteño. El ajuste también alcanzará al Premetro y a las tarifas diferenciales.

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La actualización fue publicada el 24 de septiembre en el Boletín Oficial de la Ciudad y contempla el último dato de inflación disponible, correspondiente a agosto, más dos puntos porcentuales adicionales. Con el nuevo incremento, el boleto de subte superará por primera vez los $1.800.

Aumento del subte en octubre

Cuánto cuesta el subte desde octubre 2026

A partir del 1° de octubre, los valores para viajar en subte y Premetro quedan de la siguiente manera:

Subte con SUBE nominalizada: $1.817.

$1.817. Tarifa Social: $635,95.

$635,95. Tarifa estudiantil: $254,38.

$254,38. Premetro: $635,95.

$635,95. Subte con SUBE sin nominalizar: $2.541,10.

$2.541,10. Premetro con SUBE sin nominalizar: $1.011,16.

Además de la tarjeta SUBE, todas las estaciones cuentan con al menos un molinete multipagos que permite abonar mediante tarjetas de crédito, débito y códigos QR.

Cómo quedan los descuentos para pasajeros frecuentes

El esquema de descuentos para quienes utilizan el subte con mayor frecuencia continuará vigente durante octubre. La reducción se aplica a medida que el pasajero acumula viajes durante el mes.

Con las nuevas tarifas, los valores serán:

Cantidad de viajes mensuales Precio por viaje De 1 a 20 $1.817 De 21 a 30 $1.453,60 De 31 a 40 $1.271,90 Desde 41 viajes $1.090,20

De esta manera, quienes superen los 20 viajes acceden a un descuento del 20%; después de los 30, la reducción es del 30%; y a partir de los 41 viajes, llega al 40%.

Cuánto aumenta el subte

Quiénes pueden viajar gratis en el subte

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) indicó que continuarán vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados que cumplan los requisitos, personas con discapacidad, trasplantadas y quienes se encuentren en lista de espera para un trasplante. También se mantiene el boleto estudiantil gratuito y los abonos sociales previstos para los grupos alcanzados por esos beneficios.

Qué estaciones de subte están cerradas por obras

El aumento de octubre coincide con la continuidad del Plan de Renovación Integral de la red. Actualmente hay cinco estaciones cerradas por trabajos:

Lavalle, de la Línea C.

Medrano, de la Línea B.

Tribunales, de la Línea D.

General Urquiza, de la Línea E.

Entre Ríos, de la Línea E.

Las obras incluyen intervenciones en andenes, vestíbulos, accesos y escaleras, además de tareas sobre elementos patrimoniales. SBASE anticipó que el programa también llegará próximamente a Alberti, Pasco y Sáenz Peña, de la Línea A; Ángel Gallardo y Dorrego, de la Línea B; e Independencia, de la Línea C.