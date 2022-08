De Mendiguren: "Vamos a atacar la inflación con crecimiento y con coordinación de las políticas"

El flamante secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, aseguró hoy que el objetivo de corto plazo del nuevo gabinete económico es "estabilizar las variables" macroeconómicas y "recuperar el poder adquisitivo del salario", para lo cual es fundamental bajar la inflación, un problema que abordarán "con crecimiento y con coordinación de las políticas económicas".

En ese sentido, dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene "capacidad de gestión y voluntad política" y que "es consiente" del escenario de las últimas semanas en el que, aseguró, "es muy difícil que se invierta, (porque) no podés formar precios ni costos en un contexto en el que la inflación se acelera".

"La gran preocupación nuestra en el corto plazo es recuperar el poder adquisitivo del salario. Por eso, el problema de la inflación lo vamos a atacar con crecimiento y con coordinación de políticas que hoy se van a anunciar", señaló De Mendiguren en diálogo con el canal A24.

"Sergio tiene claro que hay que serenar esto. Todos tenemos que colaborar para estabilizar las variables. A mí me toca mantener el nivel de actividad", señaló De Mendiguren previo a la primera presentación de Massa como ministro en la que, se espera, dará a conocer las primeras medidas de su gestión.

"Sergio va a anunciar urgentemente una agenda del crecimiento y buscar coincidencias", adelantó el secretario de Producción ya que, dijo, "hace falta un acuerdo político" entre oficialismo y oposición que permita "repensar la Argentina".

Si bien reconoció que hay "problemas con los dólares" sostuvo que el nivel de actividad es muy alto y que, por ejemplo, "los parque industriales están trabajando al 69% de la capacidad instalada, eso es una realidad".

Y agregó: "Lo más importante hoy es tranquilizar la economía para que pueda volver una estructura de costos. Hoy nadie sabe a cuánto compra y a cuánto vende. El que tiene no quiere vender porque no sabe si va a habrá una devaluación o no".

Por último, aseguró que Massa "es una persona con coraje, que está dispuesta a actuar y no a balconear" ya que "una cosa es la teoría y otra cosa es ejecutarla, y Sergio tiene eso: capacidad de gestión y voluntad política".

Con información de Télam