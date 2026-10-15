Asignación universal por embarazo: el Gobierno introdujo un cambio clave en el cobro del beneficio

El Gobierno nacional dispuso que la ANSES verifique automáticamente el cumplimiento de los requisitos sanitarios para el pago de la Asignación por Embarazo (AUE), a partir de la información que le envíe el Ministerio de Salud. La medida comenzará a aplicarse el 1° de noviembre y busca simplificar los trámites para acceder a la prestación y cobrar el 20% que se retiene mensualmente.

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La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 297/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que establece un nuevo procedimiento de intercambio de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Salud.

Hasta ahora, la acreditación de los controles médicos podía requerir que las beneficiarias presentaran documentación ante el organismo previsional. Con el nuevo sistema, ANSES recibirá mensualmente los datos sanitarios necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos y avanzar con la liquidación de la asignación sin exigir una presentación individual cuando ya disponga de esa información.

La modificación también alcanza al pago del 20% acumulado de la prestación, que se abona una vez finalizado el embarazo, siempre que se hayan cumplido los controles médicos correspondientes.

Cómo funcionará el nuevo sistema de pago automático de la Asignación por Embarazo (AUE)

La Asignación por Embarazo para Protección Social está destinada a personas gestantes que cumplen determinados requisitos socioeconómicos y sanitarios. Su esquema de liquidación establece que el 80% del beneficio se paga mensualmente desde la semana 12 de gestación, mientras que el 20% restante se acumula hasta la finalización del embarazo.

Para cobrar ese porcentaje retenido, la normativa exige acreditar tanto la finalización del embarazo como el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento. La nueva resolución dispone que ANSES podrá verificar automáticamente estos requisitos mediante la información remitida por el Ministerio de Salud, en el marco de un convenio de intercambio de datos entre ambos organismos.

De esta manera, las beneficiarias cuyos controles médicos estén registrados y sean informados correctamente no tendrán que presentar nuevamente esa documentación para acreditar su cumplimiento.

Sin embargo, el organismo mantendrá una vía alternativa para aquellos casos en los que no disponga de los datos sanitarios necesarios o exista algún reclamo. En esas situaciones, las titulares podrán presentar la documentación respaldatoria directamente ante ANSES.

La resolución también establece que el intercambio de información tendrá una periodicidad mensual, con el objetivo de incorporar los datos sanitarios a los procedimientos administrativos de liquidación. El nuevo mecanismo comenzará a aplicarse a las asignaciones puestas al pago desde el 1° de noviembre de 2026.