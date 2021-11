Nueva suba para la soja en Rosario

Los precios de los granos culminaron la jornada con alza en sus precios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con las subas que se registraron en el mercado de Chicago.

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta generalizada entre las fábricas fue de US$ 350 la tonelada, US$ 3 por encima de la mejor oferta de ayer, mientras que la oferta en pesos alcanzaba los $35.000 la tonelada.

Respecto al maíz con entrega inmediata, la oferta cerró estable a $ 20.000 la tonelada, mientras que en moneda extranjera se pactó a a US$ 200 y US$ 202.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por el maíz de la cosecha 2021/22, la mejor oferta con descarga en marzo de 2022 se mantuvo US$ 197; abril y mayo, US$ 195; y junio y julio a US$ 180.

En cuanto al trigo con entrega disponible se ofrecieron $ 24.000 la tonelada, mismo valor que ayer.

Para diciembre, la oferta mejoró US$ 5 hasta los US$ 245; enero, US$ 248; febrero, US$ 252; marzo, US$ 255; y junio, US$ 257.

Por último, el girasol cerró a US$ 430 la tonelada.

Con información de Télam