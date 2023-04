Funcionaria chilena estima que el intercambio comercial con la Argentina crecerá hasta 15% este año

(Agrega información)

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Claudia Sanhueza, estimó hoy que para el presente año el intercambio comercial con la Argentina se incrementará en hasta un 15%, y que la balanza bilateral continuará con un fuerte superávit para el país producto de las exportación de gas hacia Chile, entre otros rubros.

La funcionaria, en una entrevista con Télam, calificó de "muy importe" la relación comercial con la Argentina y dijo que se espera "fortalecerla como parte también de las prioridades del gobierno (del presidente Gabriel Boric) en el ámbito internacional, que es profundizar la relación con el resto de los países de la región en un contexto más global, que está bien complejo".

El último informe publicado por el Indec de Intercambio Comercial Argentino (ICA) con Chile marcó que para febrero de este año las exportaciones a Chile fueron de US$ 358 millones contra US$ 55 millones de dólares de importaciones resultando un saldo superavitario para la Argentina de US$ 303 millones.

Sanhueza, de visita en Buenos Aires en ocasión de la la II Reunión de la Comisión Administradora Bilateral del Acuerdo Comercial Argentina-Chile, también valoró el incremento del intercambio energético entre ambos países.

Al respecto, resaltó el acuerdo entre YPF y la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (Enap) y la "coordinación para trabajar" entre ambos países para la exportación de petróleo desde Vaca Muerta que se retomará a partir de mayo con la rehabilitación del Oleoducto Trasandino.

"Fueron 17 años esperándolo, así que la expectatva es que suceda", marcó la subscretaria chilena.

Además, Sanhueza adelantó respecto al litio y las conversaciones entre ambos países que "el Gobierno se encuentra en este tiempo, todavía diseñando la política nacional del litio que va a ser presentada por el presidente (Gabriel Boric) en los próximos días".

"El año pasado se firmó entre los gobiernos un acuerdo de colaboración científica, pero para darle contenido se está esperando básicamente, que también el presidente anuncie la política nacional del litio", precisó Sanhueza.

Al respecto de los acuerdos de intercambio entre pequeñas y medianas empresas dijo que esperan "profundizar el trabajo entre ambos países para el intercambio no sólo de comercio sino también de conocimiento" y que esto está vinculado a los avances que hubo en los acuerdos bilaterales como el de "la firma digital de documentos" que ayuda a reducir tiempos en trámites.

Parte de la agenda productiva bilateral también la componen las cadenas globales de valor de bienes o sectores productivos para poder "producir productos que sean valorados entre ambos países", indicó y explicó que se está estudiando "la metodología a seguir".

Ayer Sanhueza mantuvo un encuentro con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y manifestó que conversaron en "cómo profundizar y que sea mas expeditivo el acceso al mercado de cambios para que las empresas puedan importar bienes de Chile", ya que en muchas ocasiones se utilizan de insumos para elaborar otros bienes.

También destacó en materia de inversiones que "Chile generó muchas inversiones en los últimos 20 años y que son cerca de 400 las empresas que tienen 700 proyectos de inversión a lo largo del territorio argentino".

La economista participó hoy de la II Reunión de la Comisión Administradora Bilateral del Acuerdo Comercial Argentina-Chile, con la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Cecilia Todesca en la Cancillería Argentina, donde analizaron la relación comercial y los avances de la implementación de los capítulos del acuerdo, entre otros temas.

"Esta visita se enmarca también la segunda ronda del acuerdo de libre comercio con la Argentina, que tiene una parte arancelaria importante, es cierto, pero también tiene otros capítulos que son importantes, que están dentro de nuestras prioridades como gobierno", señaló.

Para finalizar consideró en referencia al cambio climático y el calentamiento global que uno de los ejes prioritarios del gobierno chileno es lo que llaman la "política exterior turquesa", que es la protección del medio ambiente, de los bosques, los océanos y el desarrollo sostenible.

"Eso es algo que aparece mucho en nuestras conversaciones y nuestras preocupaciones, el tema de los impactos que tiene el cambio climático sobre sobre nuestros países, sobre nuestra economía y como podemos enfrentar a estos efectos", concluyó

Con información de Télam