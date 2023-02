Confían en que, de la mano de los jóvenes, aumente el consumo de vino en la Argentina

El electo presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, confió en que la entidad pueda contribuir a desarrollar el mercado interno y aumentar el consumo de vino, y que vuelva a ocupar el lugar que tenía en la mesa de los argentinos, de la mano de los jóvenes, siempre promoviendo el consumo responsable.

A continuación algunos tramos del reportaje:

T: Se está verificando en los últimos años una caída en el consumo de vino. ¿Creen que va a seguir esta tendencia o se va a poder frenar y revertir?

M. G.: Uno de los ejes estratégicos de Coviar es desarrollar el mercado interno, aumentar el consumo; la pandemia nos hizo levantar un poquito el consumo; 2022 bajó un poco respecto del año anterior y hoy el gran desafío es tratar de mantenerlo y aumentarlo con responsabilidad.

T: ¿Cómo se podría aumentar el consumo?

M. G.: Hay que volver a un consumo de vino como en algún momento tuvimos; donde en un almuerzo o cena o cualquier festejo familiar había una botella de vino, y eso tiene que seguir siendo así porque el vino es sinónimo de salud.

T: ¿Los jóvenes son la esperanza?

M. G.: Los jóvenes son un desafío porque van incursionando en esto del vino; el vino tiene que hacerse conocer por los jóvenes, insistiendo sobre la responsabilidad en el consumo; hay que volver hacia ahí y hacer productos que realmente el consumidor elige.

T: A propósito de la responsabilidad en el consumo, el sector manifestó su preocupación por el avance del proyecto de alcohol cero al conducir.

M.G. Sí, nos preocupa mucho, pero dejando bien en claro que es por el cambio de ley; estamos hablando de tolerancia, no de alcohol al volante sí o alcohol al volante no; por supuesto que estamos en contra que alguien conduzca alcoholizado; pero el cambio del 0,5 actual al cero no va a tener ningún beneficio para bajar la siniestralidad porque las estadísticas muestran que los accidentes se producen después de los 0,8 o 1 para adelante; aparte, técnicamente no es posible medir el cero absoluto con los aparatos que tenemos; creemos que es una ley que no suma a corregir el problema y si puede ocasionar problemas a una industria como la vitivinícola que vive de esto y permite a miles de personas vivir de ella.

Con información de Télam