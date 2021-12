Aseguran que la minería puede aportar US$7.000 millones extras de exportaciones

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, aseguró hoy que el sector puede aportar US$ 7.000 millones adicionales de exportaciones y un flujo de inversiones por US$ 20.000 millones más a partir de los proyectos de construcción y ampliación de yacimientos de distintos minerales en el país.

En el marco de la 27ma Conferencia Industrial, que se desarrolla en el predio de Parque Norte, el recientemente electo titular de los empresarios mineros dijo que la Argentina cuenta con "dos minerales estratégicos para la transición energética y la electromovilidad: el cobre y el litio".

En el sector del litio -del cual proviene Mignacco, como presidente de la firma minera Exar- hay dos proyectos en producción, otro en construcción, y otros siete en factibilidad avanzada con inversiones previstas por US$4.500 millones en los próximos tres años.

En el caso del cobre, el directivo resaltó los proyectos denominados Josemaría, Pachón, Los Azules, Mara, y Taca Taca cuya concreción aportarían otros US$ 15.000 millones al país.

Pero además mencionó la existencia de otras iniciativas de plata y oro en las provincias patagónicas, entre las que destacó el proyecto Navidad en la meseta central de Chubut, cuyo desarrollo está vedado por la legislación local, y permitiría sumar una inversión por otros US$ 1500 millones.

En ese contexto, Mignacco destacó que los nuevos proyectos como las ampliaciones de operaciones ya en marcha permitirían "un flujo de inversión de US$ 20.000 millones y un aporte a la balanza comercial del país por unos US$ 7.000 millones adicionales a los US$ 3.000 que exporta en la actualidad".

Ese desarrollo requerirá "que para los próximos 10 años se aseguren reglas claras, estabilidad del marco jurídica fiscal, y el acceso al Mercado Único Libre de Cambios para hacer repago de deuda, dividendos e importaciones", dijo el directivo minero.

También sumó la importancia de concretar "la devolución de IVA a las actividades exploratorias, de construcción y de exportación que permita recuperar las inversiones en tiempos prudentes".

Finalmente, aseguro que la actividad minera "llega a lugares inhóspitos donde otras industrias no llegan o no hay posibilidad de otra actividad. Es muy importante el efecto multiplicador que genera en la actividad económica regional donde gasta más del 75% de sus costos en el país y en las regiones donde desarrolla sus operaciones".

Con información de Télam