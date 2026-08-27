Argentina lidera el ranking de amnistías fiscales y la evasión de grandes contribuyentes

Los blanqueos dejaron de ser una excepción en el país. Milei armó un esquema en el que no solo benefició a los propios funcionarios del Poder Ejecutivo sino también a todo un linaje familiar con el verso de sacar los dólares debajo del colchón. El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue un exponente de las maniobras fraudulentas con sello La Libertad Avanza. Como si este derrotero no hubiera bastado, el oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió la media sanción para un nuevo perdón fiscal mileista.

De acuerdo a un informe de la organización Fundar, la Argentina sancionó 59 amnistías tributarias entre 1983 y 2025, más del más del doble que el país que le sigue en el ranking como es el caso de Panamá (una de las guaridas fiscales de la región).

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“Este instrumento lo usaron gobiernos de todos los signos, con distintos objetivos coyunturales (conseguir dólares, mejorar la caja fiscal, sincerar patrimonios) pero con una misma consecuencia estructural. Esa consecuencia es un incentivo al incumplimiento. Cuando las amnistías se repiten con esta frecuencia, el contribuyente aprende que no pagar es una apuesta razonable”, puede leerse en el informe de Fundar firmado por Guido Zack y Emiliano Libman.

Hay dos contrapartes detrás de los esquemas que convalidan las amnistías fiscales. Por un lado, se legitima la evasión tributaria. Entre el IVA y Ganancias, “la pérdida combinada de recaudación equivale a 8 puntos del PBI”, sostienen desde Fundar. La otra cara es la enorme transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados que utilizan complejos mecanismos de evasión y elusión fiscal vía Paraísos Fiscales. Las exportadoras de granos son las principales usuarias de la guarida fiscal Montevideo.

El perdón oficial

De acuerdo al trabajo realizado desde Fundar, Argentina encabeza el ranking de amnistías fiscales con 59 casos. En Panamá, reconocida guarida fiscal, los blanqueos fueron 24 para el período 1983-2025.

En el ranking siguen República Dominicana (19), Brasil (17), Colombia (17), Perú (17), Ecuador (16), Venezuela (15), México (11), Costa Rica (8), Uruguay (8) y Chile (7).

“Las amnistías son regresivas: sus principales beneficiarios son patrimonios elevados, precisamente los que tienen capacidad de acumular activos no declarados, muchas veces en el exterior. Segundo, generan inequidad horizontal: dos contribuyentes con la misma capacidad contributiva reciben un trato distinto. En síntesis, se corroe el principio básico de igualdad ante el fisco, se erosiona la moral tributaria y aumenta la evasión estructural”, indicaron desde Fundar.

Milei llegó a calificar a los evasores como “héroes”. Su primer blanqueo (reglamentación mediante) también sirvió para la eximición penal de complejas organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de granos.

El caso emblemático fue la causa Cuello, una compleja red de empresas fantasmas y prestanombres utilizada para la comercialización ilegal de soja. La organización, liderada por Fernando Cuello, fue sentenciada a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba. Pero tras el blanqueo mileista, que incluía un perdón sobre la figura asociación ilícita fiscal, el mismo tribunal los absolvió por ese delito. El tema llegó a Casación Penal donde se pudo revertir el perdón para los criminales de cuello blanco.

“La aplicación de la ley sobre el débil, discrecional y a menudo severamente estricta, puede representar un medio eficiente de opresión. La otra cara de esto son las maneras múltiples por las que los privilegiados, ya sea directamente o por medio de relaciones personales apropiadas, se eximen de seguir la ley”, sostuvo el juez de Casación Penal, Alejandro Slokar, en la fundamentación de su voto.

Granos en fuga

“Cuando las amnistías se repiten con esta frecuencia, el contribuyente aprende que no pagar es una apuesta razonable. La evidencia argentina es coherente con eso, con niveles elevados de evasión e informalidad”, agregaron los investigadores Zack y Libman.

La evasión tributaria es particularmente alta en el país (más que la presión tributaria, que se encuentra casi en el mismo nivel que en Uruguay y por debajo de Brasil).

“En Argentina, la ineficiencia recaudatoria no se explica por el gasto tributario, sino por la evasión. En el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) —que se corresponde con el Impuesto a las Ganancias de sociedades—, la eficiencia apenas supera el 27% y casi la totalidad de la ineficiencia se explica por la evasión, que marca el valor más alto de los países seleccionados. En el caso del IVA, la eficiencia recaudatoria es algo mayor aunque la evasión alcanza al 43,7% de la recaudación potencial, la segunda más elevada de la muestra. Tomando ambos tributos, la pérdida combinada de recaudación equivale a alrededor de 8 puntos del PIB”, explicaron desde Fundar.

La informalidad no es sinónimo de una mayor evasión. Otros países con mayores niveles de informalidad de su economía presentan mejores ratios vinculados a su recaudación. Esto habla de cierta particularidad de los contribuyentes locales.

“Un factor clave detrás de esta anomalía es la evasión fiscal en el segmento de contribuyentes de alto poder adquisitivo: Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en guaridas fiscales. Entre 2015 y 2020, la recaudación perdida por el traslado de beneficios de empresas argentinas a esas jurisdicciones prácticamente se duplicó”, concluye el trabajo de Fundar.

Uno de los sectores económicos especialistas en la evasión/elusión fiscal a través del traslado de rentabilidades hacia guaridas fiscales es el agroexportador.

Los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti estudiaron a fondo el comportamiento de las cascaras uruguayas de las empresas Vicentin, Cargill, Bunge, BAF Partners, Nidera, Cofco, Molinos Río de la Plata, Dreyfus, AGD, Syngenta, Adecoagro, Monsanto, Viterra y Fisway SA (asociada a la cooperativa ACA).

Estas sociedades hacen las veces de intermediarias contables, sin tocar un solo grano. También funcionan como una suerte de hub financiero para la toma de deuda a distribuir entre sus filiales. Los resultados fueron publicados en el libro Desafíos de la fiscalidad internacional, bajo la coordinación de Verónica Grondona y Magdalena Rúa.

Las filiales del agronegocio radicadas en Uruguay evitaron el pago de aproximadamente 1328 millones de dólares en concepto de impuesto a la renta corporativa (Impuesto a las Ganancias) durante el período 2017–2024. De ese total, 1045 millones de dólares correspondieron al fisco brasileño y 162 millones al fisco argentino.